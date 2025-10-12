Karjerą baigė 9 sezonus Eurolygoje žaidęs puolėjas

D. Thomasas per savo karjerą yra vilkėjęs tokių klubų kaip „Panathinaikos“, „Barcelona“, „Anadolu Efes“, „Bayern“, „Maccabi“, „Emporio Armani“ ir „ASVEL“ marškinėlius.
Su Atėnų „Panathinaikos“ jis 2018–2020 metais iškovojo Graikijos čempionato ir taurės titulus – tai buvo vienintelė komanda, kurioje amerikietis išbuvo ilgiau nei vieną sezoną. Puolėjas po sykį tapo Izraelio pirmenybių ir šalies taurės laimėtoju, kartą į viršų kėlė Prancūzijos taurę.
„Krepšinis man buvo daugiau nei žaidimas – tai buvo gyvenimo būdas, pagrindas ir kelias į priekį“, – rašė buvęs krepšininkas.
„Aš žaidžiau ne tik dėl savęs, bet ir dėl šeimos bei ateities, kurią norėjau sukurti. Užaugau ne pačiomis lengviausiomis sąlygomis, tačiau būtent krepšinis išmokė sunkiai dirbti, išlikti disciplinuotam ir vertinti kiekvieną galimybę.
Norėjau įrodyti, ką galima pasiekti atsidavimu, ir suteikti savo šeimai geresnį gyvenimą. Krepšinis man suteikė tokią galimybę – jis mane formavo, mokė susitvarkyti tiek su pergalėmis, tiek su pralaimėjimais.“
Didžiuojuosi savo kelione – visais sunkumais, aukomis ir abejonėmis, kurios galiausiai virto augimu. Visą laiką likau ištikimas sau ir nešiausi šeimą šalia. Tai ir yra šio žaidimo grožis – jis davė man daugiau nei pergalės ir prisiminimai. Jis davė galimybę įkvėpti, tobulėti ir pasirūpinti artimaisiais“, – savo socialiniame tinkle „Instagram“ rašė D. Thomasas.
