Milano lyderis praleis rungtynes su „Žalgiriu“

Amerikietis patyrė raumens traumą ir kaip patvirtino strategas jo laukia 2–3 savaičių pertrauka nuo krepšinio.
„Tai raumens problema. Jis nežais bent dvi ar tris savaites“, – sakė E. Messina.
Specialistas su šypsena pridūrė, kad Z. LeDay dažnai slepia skausmą, tačiau tyrimai parodė, jog šį kartą jam tikrai reikia poilsio.
„Zachas visada sako, kad jaučiasi puikiai, o tada padarai magnetinį tyrimą ir pamatai, kad jam būtina pailsėti. Toks jau jo charakteris – visada nori būti aikštėje“, – kalbėjo italas.
Z. LeDay prisijungė prie jau anksčiau traumas patyrusių priekinės linijos žaidėjų – Josho Nebo ir Vlatko Čančaro.
Milano klubas artėjančios Eurolygos dvigubos savaitės metu antradienį žais prieš Miuncheno „Bayern“, o jau ketvirtadienį Kaune stos į kovą su „Žalgiriu“.
Milano Emporio ArmaniZachas LeDayEttore Messina
