Naujasis Serbijos rinktinės treneris kategoriškai pasisakė natūralizuoto žaidėjo klausimu

Naujasis Serbijos rinktinės treneris sakė, jog tuo pačiu metu jaučia didelį spaudimą ir privilegiją dirbti su nacionaline komanda.
„Jaučiu didelį spaudimą, tačiau tuo pačiu tai yra ir didžiulė privilegija, kurios nepasiseka patirti daugeliui. Be abejo, gyvenime reikia būti labai disciplinuotam. Nebesusidursiu su laisvu laiku, ir jei jo atsiras, turėsiu itin atsakingai planuoti, kaip jį išnaudoti. Bet ar treneris gali svajoti apie daugiau? Neįsivaizduoju, kaip galėčiau jaustis didesnis pasididžiavimas, nei dabar“, – sakė D. Alimpijevičius.
Jis išreiškė dėkingumą už galimybę stoti prie Serbijos rinktinės vairo.
„Kai pagalvoju apie žmones, kurie anksčiau dirbo šiose pareigose, pasididžiavimas tik stiprėja. Suprantu, kiek krepšinis yra svarbus mūsų šaliai. Noriu padėkoti Serbijos krepšinio federacijai už pasitikėjimą ir suteiktą galimybę“, – pridūrė jis.
D.Alimpijevičius, kalbėdamas apie savo viziją rinktinėje, aiškiai pabrėžė, kad jo treniruojamoje rinktinėje nebus vietos natūralizuotiems žaidėjams. Treneris patikino, kad Serbijos rinktinė ir toliau bus viena iš paskutiniųjų Europos šalių, kuri laikosi tradicijos žaisti tik su vietiniais žaidėjais.
„Natūralizuotas žaidėjas? Ne, kol aš būsiu treneris. Mes žinome, kas mes esame kaip šalis, ir tai nebūtų tas pats, jei turėtume užsieniečius“, – teigė D. Alimpijevičius.