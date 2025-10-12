Nelaimėjusių neliko: S. Babrausko vadovaujama Jonavos komanda įsirašė pirmąją pergalę LKL

Mačo pradžioje aikštėje vyravo lygybė – nei viena ekipa nesugebėjo atitrūkti, tačiau kėlinio pabaigoje iniciatyvą perėmė Tony Perkinso vedami svečiai, kurie po pirmojo ketvirčio turėjo keturių taškų persvarą – 23:19.
Antrame kėlinyje vaizdas nesikeitė – jonaviečiai keliskart buvo priartėję, bet Kėdainių klubas vis rasdavo atsakymų ir iki pertraukos išlaikė pranašumą 38:44.
Trečiajame kėlinyje svečiai atitrūko dviženkliu skirtumu – 57:67. Vis dėlto lemiame kėlinyje aikštelės šeimininkai sugrįžo į kovą: M. Repšys ėmėsi lyderio vaidmens ir likus mažiau nei keturioms minutėms atstatė lygybę – 74:74.
Po kelių akimirkų Eimantas Stankevičius smeigė tritaškį (77:74), o baudų metimais jonaviečiai padidino atotrūkį iki 82:76.
Kėdainiečiai dar kartą pabandė sugrįžti – du taiklūs tolimi metimai sumažino skirtumą iki minimumo (82:83), tačiau paskutinėmis sekundėmis Perkinsas gavo techninę pražangą, o Krikke’as realizavo baudas, kurios galutinai įtvirtino Jonavos klubo pergalę.
„Jonava Hipocredit“: Benjaminas Krikke’as 15, Jalenas Henry, Eimantas Stankevičius ir Matas Repšys – po 12, Hilmaras Henningssonas 11, Makai Ashtonas-Langfordas 9, Adomas Sidarevičius 7.
„Nevėžis–Paskolų klubas“: Tony Perkinsas 22, Trentas McLaughlinas 16, J.D. Muila 11, Tyleris Petersonas 9, Ethanas Chargois ir Jonas Zakas – po 7.