Pirmajame Graikijos sezono derbyje – dramatiškas „Olympiakos“ triumfas prieš „Panathinaikos“

Susitikimo atomazga virto tikra drama. Likus kiek daugiau nei minutei „Olympiakos“ po Nikola Milutinovo baudų metimų buvo priekyje 84:81, tačiau Kostas Sloukas šaltakraujiškai rezultatą išlygino – 84:84. Visgi rungtynių pabaigoje šeimininkai pademonstravo tvirtą charakterį: Milutinovo ir Franko Ntilikinos taškai grąžino „raudoniesiems“ pranašumą, kurį užtvirtino Tylerio Dorsey realizuotos baudos.
Sėkmingiausiai nugalėtojų gretose žaidė Saša Vezenkovas, pelnęs 22 taškus (9/9 dvit., 1/5 trit., 1/2 baud.), atkovojęs 6 kamuolius ir surinkęs 22 naudingumo balus. Tyleris Dorsey pridėjo 16 taškų, 5 atkovotus kamuolius bei 8 rezultatyvius perdavimus. Po 12 taškų surinko Nikola Milutinovas ir Tysonas Wardas.
„Panathinaikos“ gretose išsiskyrė T.J. Shortsas – 19 taškų, 5 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvūs perdavimai. Vasilis Toliopoulos pridėjo 14 (4/7 trit.), Juancho Hernangomezas – 13 (9 atk. kam.), o po 10 taškų surinko Kostas Mitoglou ir Kostas Sloukas.
Abi komandos vertėsi be kelių svarbių žaidėjų – „Olympiakos“ trūko Evano Fournier, Thomasso Walkupo, Keenano Evanso, Shaquille’o McKissico ir Moustapha Fallo, o „Panathinaikos“ – Mathiaso Lessorto, Kendricko Nunno bei Mariaus Grigonio, kuris dėl legionierių limito nebuvo registruotas mačui.
Artėjant Eurolygos dvigubai savaitei, Pirėjo klubas ruošiasi akistatoms su Stambulo „Anadolu Efes“ ir Tel Avivo „Maccabi“, o Atėnų ekipa susitiks su Vilerbano ASVEL ir taip pat „Efes“.