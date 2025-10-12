Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Pirmajame Graikijos sezono derbyje – dramatiškas „Olympiakos“ triumfas prieš „Panathinaikos“

2025 m. spalio 12 d. 21:26
Lrytas.lt
Graikijos krepšinio grandų dvikova, kaip įprasta, pateisino visus lūkesčius. Pirėjo „Olympiakos“ namuose po atkaklios kovos 90:86 (18:21, 25:27, 25:19, 22:19) įveikė pagrindinį konkurentą – Atėnų „Panathinaikos“ ir iškovojo antrąją pergalę Graikijos pirmenybėse.
Daugiau nuotraukų (1)
Susitikimo atomazga virto tikra drama. Likus kiek daugiau nei minutei „Olympiakos“ po Nikola Milutinovo baudų metimų buvo priekyje 84:81, tačiau Kostas Sloukas šaltakraujiškai rezultatą išlygino – 84:84. Visgi rungtynių pabaigoje šeimininkai pademonstravo tvirtą charakterį: Milutinovo ir Franko Ntilikinos taškai grąžino „raudoniesiems“ pranašumą, kurį užtvirtino Tylerio Dorsey realizuotos baudos.
Sėkmingiausiai nugalėtojų gretose žaidė Saša Vezenkovas, pelnęs 22 taškus (9/9 dvit., 1/5 trit., 1/2 baud.), atkovojęs 6 kamuolius ir surinkęs 22 naudingumo balus. Tyleris Dorsey pridėjo 16 taškų, 5 atkovotus kamuolius bei 8 rezultatyvius perdavimus. Po 12 taškų surinko Nikola Milutinovas ir Tysonas Wardas.
„Panathinaikos“ gretose išsiskyrė T.J. Shortsas – 19 taškų, 5 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvūs perdavimai. Vasilis Toliopoulos pridėjo 14 (4/7 trit.), Juancho Hernangomezas – 13 (9 atk. kam.), o po 10 taškų surinko Kostas Mitoglou ir Kostas Sloukas.
Abi komandos vertėsi be kelių svarbių žaidėjų – „Olympiakos“ trūko Evano Fournier, Thomasso Walkupo, Keenano Evanso, Shaquille’o McKissico ir Moustapha Fallo, o „Panathinaikos“ – Mathiaso Lessorto, Kendricko Nunno bei Mariaus Grigonio, kuris dėl legionierių limito nebuvo registruotas mačui.
Artėjant Eurolygos dvigubai savaitei, Pirėjo klubas ruošiasi akistatoms su Stambulo „Anadolu Efes“ ir Tel Avivo „Maccabi“, o Atėnų ekipa susitiks su Vilerbano ASVEL ir taip pat „Efes“.
 
Atėnų PanathinaikosPirėjo OlympiakosGraikijos krepšinio čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.