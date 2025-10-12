Lrytas Premium prenumerata tik
Sportas Krepšinis

Uteniškiai siekia atidaryti pergalių sąskaitą LKL: „Juventus“ – „Šiauliai“

2025 m. spalio 12 d. 16:30
​Sekmadienį Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, susitinka pergalės skonio šį sezoną Lietuvos čempionate dar nepatyrusi Utenos „Juventus“ ir vos kartą per keturis susitikimus varžovų pranašumą pripažinusi „Šiaulių“ komanda.
Rungtynių eigą kviečiame sekti Lrytas portale. Susitikimo pradžia – 16:50 val.
Komandos sezoną stipriausioje šalies krepšinio lygoje pradėjo skirtingomis gaidomis.
Uteniškiai per pirmas tris rungtynes patyrė visas nesėkmes. Pirmajame mače „Juventus“ nusileido Kėdainių „Nevėžiui–Paskolų klubui“ (84:90), vėliau po atkaklios kovos namuose turėjo pripažinti Vilniaus „Ryto“ pranašumą (85:92), o praėjusio turo rungtynėse neturėjo šansų prieš šalies čempioną Kauno „Žalgirį“ (68:98).
Tuo tarpu „Šiauliai“ per pirmus keturis LKL mačus pasiekė tris pergales ir šiuo metu dalinasi 2–4 vietomis pirmenybėse. Saulės miesto komanda savo čempionatą pradėjo pergale prieš lygos naujokus Gargždų „Gargždus“ (93:85), antrajame turėjo pripažinti kauniečių pranašumą (72:93), o kitose dvejose rungtynėse nugalėjo Jonavos (93:78) ir Panevėžio (87:80) komandas.
Utenos JuventusŠiaulių ŠiauliaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)

