A. Butkevičius prieš išvyką į Belgradą: „Žinome, kokioje atmosferoje žaisime“

Po paskutinės žalgiriečių treniruotės Lietuvoje apie laukiančias rungtynes mintimis pasidalijo Arnas Butkevičius.
„Tas savaitgalis nebuvo labai jau laisvesnis, nes turėjome treniruočių, bet aišku, jei dar būtume žaidę rungtynes vietiniame čempionate, savaitė būtų buvusi tikrai sudėtinga, o dabar tą laiką paskyrėme treniruotėms ir pasiruošimui laukiančioms kovoms“, – apie žalgiriečių pastarąsias dienas kalbėjo puolėjas.
A.Butkevičius pakomentavo ir savo gynybą prieš Andreasą Obstą praėjusiame mače su Miuncheno „Bayern“ bei išsakė mintis apie intensyvų Eurolygos tvarkaraštį.
„Sakyčiau, kad turėjome neblogą pasiruošimą sezonui. Tie, kas vasarą turėjo laiko su komanda, nuovargio kol kas nejaučia, treneriai yra gerai paskirstę treniruočių planą, krūvį, tad sakyčiau, kad esame optimalioje fizinėje formoje“, – komandos būklę įvardijo A.Butkevičius.
Paklaustas apie tai, kokią įtaką turės pokyčiai „Crvena Zvezda“ vyr. trenerio poste, žalgirietis atsakė, kad galima tikėtis naujovių.
„Rungtynių imtis šiame sezone dar nėra didelė, tai naujų dalykų tikrai galima tikėtis. Pasikeitus varžovų treneriui, darbas labiausiai apsisunkina treneriams, nes nuspėti strateginius dalykus yra sunkiau. Pakeitus trenerį, svarbiausias yra emocinis fonas, todėl tikimės, kad su tuo susitvarkysime“, – kalbėjo žalgirietis.
A.Butkevičius taip pat akcentavo ir varžovų fiziškumą.
„Treneriai tikrai minėjo, kad tai fiziška komanda, žaidžianti daug individualaus, nenuspėjamo krepšinio, mėgstanti rizikuoti. Jie tikrai turi pavojingų žaidėjų, kurie puikiai žaidžia 1 prieš 1, tai fiziškumo ir išlikimo kartu tikrai reikės, nes žinome, kokioje atmosferoje žaisime“, – oponentų stilių pakomentavo lietuvis.
Žalgirietis kalbėjo ir apie Donato Motiejūno prisijungimą prie komandos, o galiausiai, atsakė, kaip „Žalgiris“ planuoja išlaikyti šiuo metu demonstruojamą kokybišką žaidimą.
„Turbūt reikia nežiūrėti tiek į praeitį, tiek ir kažkur toli į ateitį, o daryti tai, ką darome šiuo metu ir kas veikia. Aišku, taip pat ir stengtis išlaikyti mūsų darbštumo lygį, komandiškumą bei negriauti gerų dalykų, kuriuos jau esame sukūrę“, – atsakė A.Butkevičius.
„Žalgirio“ ir „Crvena Zvezda“ dvikova Belgrade prasidės šį antradienį 21.00 val., o jau šį ketvirtadienį į „Žalgirio“ areną atvyks Milano „Olimpia“ komanda.
Kauno ŽalgirisArnas ButkevičiusBelgrado Crvena Zvezda
