Fantastiško gynėjo pasirodymo pakylėta „Baskonia“ parklupdė „Real“ ekipą

Nors rungtynių pradžia baskams buvo tikras šaltas dušas – varžovai greitai susikrovė 16 taškų pranašumą, tačiau po pertraukos aikštėje vaizdas pasikeitė. Aikštelės šeimininkai grįžo į rungtynes, vis labiau spaudė varžovus, o ketvirtajame kėlinyje „Real“ puolimas sustojo kas „Baskonia“ ekipai leido nukauti svečius iš Madrido.
Tadas Sedekerskis šįkart startavo nuo pirmųjų minučių. Per 19 žaidimo minučių lietuvis pelnė 7 taškus (2/2 dvit., 1/3 trit.), atkovojo kamuolį ir surinko 4 naudingumo balus.
Baskų komandoje ryškiausiai spindėjo Trentas Forrestas, kuris surengė įspūdingą individualų pasirodymą – 26 taškai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 4 atkovoti ir 3 perimti kamuoliai bei 43 naudingumo balai. Gynėjas metė net 19 baudų ir nė karto nesuklydo (19/19).
Jam geriausiai talkino Timothe Luwawu-Cabarrot su 22 taškais bei Luka Šamaničius, pelnęs 17 taškų. Vitorijos klubas rungtyniavo be Markuso Howardo, kuris šįsyk nebuvo registruotas dėl legionierių limito.
Madrido komandoje rezultatyviausiai žaidė Trey’us Lylesas (24 tšk., 4/5 trit., 5 atk. kam., 30 naud. bal.), Facundo Campazzo (18 tšk., 7 rez. perd.), Mario Hezonja (15 tšk., 2/6 trit.) ir Gabrielis Deckas (13 tšk., 4/6 dvit.).
„Real“ bandys atsitiesti per artėjančią dvigubą Eurolygos savaitę, kai susitiks su abiem Serbijos klubais, o „Baskonia“ tuo metu žais išvykoje prieš Paryžiaus komandą ir namuose priims Belgrado „Partizan“.