Kasparas Jakučionis nebaigė mačo dėl traumos

Kaip pranešė „Heat“ komanda, lietuvis paliko rungtynes anksčiau laiko dėl dešinio klubo skausmų, o Majamio ekipa 104:120 (32:37, 23:25, 22:29, 27:29) pralaimėjo „Orlando Magic“.
Nuo atsarginių suolo susitikimą pradėjęs 19-metis gynėjas per 4 žaidimo minutes pataikė abi savo mestas baudas, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir kartą suklydo.
„Heat“ treneris Erikas Spoelstra po rungtynių buvo paklaustas, ar K. Jakučionis žais bent vieneriose iš dviejų likusių ikisezoninių rungtynių. Naujai paskirtas JAV rinktinės vyr. treneris konkretaus atsakymo pateikti negalėjo.
„Nesu tikras. Sužinosime. Jis žaidžia su tokia didele energija, kad gali visko nutikti. Dabar per anksti ką nors sakyti“, – teigė 54-erių specialistas.
„Heat“ gretose rezultatyviausias buvo antrametis aukštaūgis Ka'el'is Ware'as, pelnęs 24 taškus ir atkovojęs 10 kamuolių. 14 taškų pridėjo švedas Pelle Larssonas. Orlando komandoje vokietis Franzas Wagneris surinko 17 taškų.
Majamio ekipa sužais dar dvejas ikisezonines rungtynes: naktį iš pirmadienio į antradienį su „Atlanta Hawks“ ir naktį iš penktadienio į šeštadienį su „Memphis Grizzlies“.