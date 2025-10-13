Kėdainių komandos treneris po pralaimėjimo „Jonavai“: „Man šiandien yra gėda“

Žengiant į ketvirtąjį kėlinį Kėdainių ekipa turėjo 10-ies taškų pranašumą (67:57), tačiau prastas lemiamas ketvirtis nuskandino viltį iškovoti antrąją pergalę stipriausiose šalies pirmenybėse.
„Vieno atkovoto kamuolio po baudų metimo, to ir pritrūko, nes pagal visus statistinius rodiklius, pagal viską, kas vyko aikštelėje, neskaitant ketvirto kėlinio, kai nebeišlaikėm koncentracijos, nežaidėm, kas yra susitarta, manau, kad buvom geresnė komanda“, – pralaimėjimą aiškino L. Eglinskas.
Tai taip pat buvo ir antroji Stepono Babrausko pergalė per pirmąsias dvejas rungtynes vyr. trenerio poste po to, kai netikėtai buvo atleistas anksčiau šias pareigas užėmęs Paulius Juodis. „Nevėžio“ strategas Laimonas Eglinskas po pralaimėjimo teigė, kad patirti nesėkmę prieš tik pirmus žingsnius trenerio poste einantį kolegą – gėda.
– Tris kėlinius praleidote po 19 taškų, ketvirtajame – 29. Kur buvo problemos gynyboje, gal tiesiog pritrūko jėgų?
– Gal kažkiek kai kuriems žaidėjams pritrūko ir tų jėgų, bet aš nemanau, kad tai yra pasiteisinimas dėl jėgų stygiaus. Mes tiesiog praradom tą koncentraciją ir tą koncentraciją mes praradom nuo savo puolimo, net ne nuo gynybos. Mes pradėjom daryti skubotus sprendimus puolime, blogi metimai ir tas vienas neatkovotas kamuolys – tai ir nulėmė baigtį.
– Šiandien T. Perkinsas atkarpomis buvo fantastiškas, gal jam trūko pagalbos iš kitų žaidėjų?
– Man labiau trūko jo tos atsakomybės lemiamu metu, kai jauti, kad esi išsėdusiom baterijom, tai pasiprašyk keitimo. Bet tu nesiprašai, žaidi, įeini, atrodo, ir agresyviai, bet paskui sustoji paskutinėj fazėj, suki, ten piruetus kažkokius darai. Tai tas truputį nuvylė, bet jis yra geras žaidėjas, šiandien jis parodė tuos gyvybės ženklus, kad gali žaisti, tai aš tikiuosi, kad jis tai ir toliau tęs.
– Esate jaunas treneris, turite jauną komandą. Kiek augimo skausmų išgyvenate sezono pradžioje?
– Tų augimo skausmų visą laiką bus, nes mes žinom, kad jauną komandą turime. Nežinau, ar mano amžius ir mano patirtis gali kažką nugroti, nes jei pažiūrėtumėte mano patirtį, tai nėra pirmas sezonas, kada aš dirbu. Tiesiog pagal amžių man sekasi, kad aš anksti pradėjau dirbti treneriu. Man šiandien irgi yra gėda, kad aš sugebėjau po tiek metų dirbdamas treneriu nusileisti pirmus žingsnius žengiantiems žmonėms.
– Kokius pokyčius Jonavos komandoje pastebite prie S. Babrausko?
– Aš manau, kad visų pirma žaidėjai rodo kitą energiją, nes kai tu atleidi ir pakeiti trenerį, tada žaidėjai turi susiimti ir parodyti, kad tai, kas vyko prieš tai, buvo ne jų kaltė. Automatiškai jie motyvuojasi ir nebūtinai ten trenerio reikšmė. Patys žaidėjai turi suvokti, kad jei pakeitus trenerį rezultatai vėl yra blogi, vadinasi, ne treneris blogas buvo.
