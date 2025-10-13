M. Balčiūnas prieštarauja P. Motiejūnui dėl „NBA Europe“: „Tai bus didžiulis postūmis visiems“

Valandą trukusio pokalbio metu M. Balčiūnas pasidalino esminiais nuveiktais darbais ir pagrindiniais prioritetiniais darbais.
Primename, kad M. Balčiūnas asociacijos „Lietuvos krepšinis“ pareigas eina nuo 2024 m. rugsėjo 17 d.
Prieš tai sporto vadybininkas su pertraukomis 11 metų dirbo Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) generaliniu sekretoriumi.
Tinklalaidėje M. Balčiūnas apibendrino pirmuosius prezidentavimo metus:
„Mūsų pagrindinė misija, kad krepšinio pasiekimai lietuviams teiktų pasididžiavimu ir laimės jausmą. Krepšinis Lietuvos žmonėms praėjusiais metais teikė džiaugsmą – visa tauta gyveno krepšiniu, ypač Europos vyrų, moterų ir jaunimo čempionatų metu.
Jaunimo rinktinių rezultatai buvo tokie, kokių kartais reikia laukti 5 arba net 10 metų, o vyrų ir moterų rinktinės Europos čempionatuose užfiksavo geriausius savo pasiekimus per pastarąjį dešimtmetį. Medalius iškovojo studentai, 3×3 rinktinės. Tai rodo, kad krepšinio administravimas buvo sėkmingas.“
Čia pat pašnekovas atkreipė dėmesį ir į svarbiausias asociacijos finansines eilutes.
„Reikia pabrėžti, kad mums krepšinis labai svarbus ir kaip socialinis įrankis. Bet šalia sportinių pasiekimų visada yra ūkiniai, ekonominiai ir finansiniai pasiekimai. Kad krepšinis toliau augtų ir tinkamai reprezentuotų valstybę, reikia toliau dėti pamatus ateičiai. Kalendoriniais 2025 m. asociacijos išlaidos perkops apie 6 milijonus eurų.
Mes 2,5 mln. gauname iš valstybės, o likusią sumą mums reikia užsidirbti, nes visiems projektams ir jų įgyvendinimui reikalingos nemažos lėšos. Asociacijos pajamos vejasi išlaidas ir šiandien galiu užtikrintai pasakyti, kad iki finansinių metų pabaigos visas išlaidas sugebėsime pasidengti.“
Kalbėdamas apie ilgalaikius asociacijos „Lietuvos krepšinis“ sportinius tikslus, M. Balčiūnas buvo konkretus:
„Pats puikiai atsimenu, kai Lietuvos jaunimas pasauliniame FIBA reitinge buvo antras, vyrų rinktinė – penketuke, o moterų rinktinė – dešimtuke. Tai ir yra mūsų standartas, į kurį mes turime vėl orientuotis.“
Tinklalaidės metu, tarp daugelio įvairių temų, buvo aptartas ir NBA lygos kuriamas produktas, kuris, pasak M. Balčiūno, nuo 2027–2028 m. turėtų perbraižyti Europos klubinį krepšinio žemėlapį.
„Kiek tenka girdėti, „FIBA Europe“ dalyvavimas šiame projekte bus gana ženklus. Tas krepšinio žemėlapio perbraižymas pasitarnaus krepšinio naudai. Ateina tokia struktūra ir tokia sistema, kuri krepšinį, kaip minimum, padarys rentabilų. Mes ilgus dešimtmečius kovojame dėl to, kad krepšinis taptų komerciškai atsiperkančia sporto šaka.
Tikiu, kad po futbolo tai Europoje bus antra sporto šaka, kuri atsipirks. Tai bus didžiulis postūmis visiems. Krepšinį pasieks ženkli pinigų suma. Dabar NBA, net nebūdama Europoje, kasmet čia generuoja beveik milijardą eurų, o būdama čia fiziškai, kurdama Europoje savo produktą, šias lėšas gali padvigubinti arba patrigubinti. Labai laukiu šio momento.“
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentui M. Balčiūnui taip buvo užduotas klausimas, ar jis antrą kartą dalyvautų rinkimuose, jeigu žinotų, su kokiu emociniu krūviu, skandalais ir spaudimu teks susidurti?
„Nežinau, kaip atrodo iš šono, bet aš labai džiaugiuosi, kad krepšinis yra toks svarbus socialinis reiškinys. Žmonės krepšiniu domisi, jo viešoje erdvėje yra labai daug, žiniasklaidos priemonės turi daug skirtingų nuomonių ir tai yra mūsų pasiekimas. Nuomonių įvairovė yra žmonių pasirinkimo teisė ir jei kažkam dėl savo nuomonių pavyksta komercializuoti savo veiklą, aš dėl to jokių problemų neturiu.
Yra objektyvūs skaičiai, kurie labai aiškiai pasako, kaip mums sekasi. Tai – sportiniai pasiekimai, finansiniai pasiekimai, socialinio reikšmingumo plotis, bendruomenės ir visuomenės nuotaikos. Atsižvelgus į visa tai, mes esame labai neblogoje formoje.“
Pokalbio pabaigoje M. Balčiūnas užsiminė apie moterų ir vyrų rinktinių jau lapkričio mėnesį laukiančius FIBA atrankos langus.
Jeigu Lietuvos moterų rinktinė, kaip viena iš 2027 m. Europos čempionato šeimininkių, jau turi kelialapį į Senojo žemyno pirmenybes, Lietuvos vyrų rinktinės kelias į 2027 m. Pasaulio taurę Katare bus pažymėtas iššūkiais.
„Moterų rinktinei atrankoje svarbu pasiekti kuo daugiau pergalių, nes tai lems pajėgumo krepšelių išsidėstymą. Lietuvės žais namie ir po dviejų pralaimėtų rungtynių neturėti galimybių patekti į ketvirtfinalį būtų labai blogai. Tas, beje, įvyko šią vasarą, kai savo čempionatą labai anksti baigė šeimininkės Graikijos krepšininkės. Galiu atskleisti, kad kartu su kitomis šalimis organizatorėmis – Suomija, Švedija, Belgija – kreipėmės į FIBA ir teikiame siūlymus, kurie šiek tiek pakeistų čempionato sistemą ir trečiąją vietą užėmusiai grupės komandai suteiktų galimybę toliau tęsti kovą antrajame etape.“
„Jeigu moterys turi garantuotą kelialapį, tai vyrų kelias nusimato nelengvas. Pradžioje laukia Italija, Islandija, Didžioji Britanija, vėliau – Turkija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina. Bet jeigu sieki būti tarp geriausių, lengvų kelių nebūna. Turime puikų trenerių štabą, esu tikras, kad bus rasti geriausi sprendimai. Tikiu, kad kitą vasarą Lietuvos rinktinėje išvysime naujų ir jaunų veidų, sėkmingai praeisime atranką ir sirgaliai galės mėgautis Lietuvos rinktinės žaidimu Pasaulio taurėje Katare.“
Visas pokalbis su M. Balčiūnu:
Mindaugas BalčiūnasPaulius MotiejūnasLietuvos krepšinio federacija (LKF)
