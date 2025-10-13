Matas Buzelis pranoko Giannį Antetokounmpo, tačiau „Bulls“ liko be pergalės

Čikagos komanda namie 121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25) pralaimėjo „Milwaukee Bucks“. Tai pirmasis „bulių“ pralaimėjimas šiame pasirengimo sezonui cikle.
M. Buzelis per 25 minutes aikštelėje pelnė 19 taškų (4/5 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.) ir atkovojo 4 kamuolius. Rezultatyvesnis „Bulls“ gretose už lietuvį buvo tik gynėjas Ayo Dosunmu, kurio sąskaitoje – 22 taškai.
Nugalėtojų gretose Giannis Antetokounmpo per 21 minutę surinko 13 taškų ir 10 atkovotų kamuolių. Rezultatyviausio žaidėjo titulą „Bucks“ komandoje dalinosi ekipos naujokas Mylesas Turneris ir Kyle'as Kuzma, abu pelnę po 19 taškų.
Pasirengimo artėjančiam sezonui cikle Čikagos komandai liko dvejos rungtynės. Naktį iš antradienio į trečiadienį „Bulls“ kovos su Jono Valančiūno atstovaujama „Denver Nuggets“ komanda, o pasiruošimą uždarys rungtynėmis naktį iš ketvirtadienio į penktadienį su „Minnesota Timberwolves“ ekipa.