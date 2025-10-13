Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Matas Buzelis pranoko Giannį Antetokounmpo, tačiau „Bulls“ liko be pergalės

2025 m. spalio 13 d. 07:05
Lrytas.lt
Matas Buzelis surengė dar vieną solidų pasirodymą, tačiau jo atstovaujamai „Chicago Bulls“ komandai ikisezoninėse rungtynėse pergalės pasiekti nepavyko.
Daugiau nuotraukų (1)
Čikagos komanda namie 121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25) pralaimėjo „Milwaukee Bucks“. Tai pirmasis „bulių“ pralaimėjimas šiame pasirengimo sezonui cikle.
M. Buzelis per 25 minutes aikštelėje pelnė 19 taškų (4/5 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.) ir atkovojo 4 kamuolius. Rezultatyvesnis „Bulls“ gretose už lietuvį buvo tik gynėjas Ayo Dosunmu, kurio sąskaitoje – 22 taškai.
Nugalėtojų gretose Giannis Antetokounmpo per 21 minutę surinko 13 taškų ir 10 atkovotų kamuolių. Rezultatyviausio žaidėjo titulą „Bucks“ komandoje dalinosi ekipos naujokas Mylesas Turneris ir Kyle'as Kuzma, abu pelnę po 19 taškų.
Pasirengimo artėjančiam sezonui cikle Čikagos komandai liko dvejos rungtynės.  Naktį iš antradienio į trečiadienį „Bulls“ kovos su Jono Valančiūno atstovaujama „Denver Nuggets“ komanda, o pasiruošimą uždarys rungtynėmis naktį iš ketvirtadienio į penktadienį su „Minnesota Timberwolves“ ekipa.
Matas BuzelisChicago BullsNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.