NBA sezono pradžią dėl bėdų su nervu nurašęs L. Jamesas įvardijo geriausią „Eurobasket 2025“ žaidėją

L.Jamesas savo tinklalaidėje „Mind the Game“ tikino, kad Turkijos krepšininkas itin patobulėjo ir tapo čempionato meistriškumo pavyzdžiu.
„Tai buvo tikrai ugninga vasara, ji jam buvo neįtikėtina. Manau, kad A.Šengunas pasinaudos šia banga ir Hjustone sužais puikų sezoną“, – sakė L.Jamesas.
Spalio 22-ąją startuosiantis NBA sezonas bus jau penktasis 23 metų A.Šengunui profesionalioje karjeroje.
2024–2025 m. sezone centras NBA vidutiniškai pelnydavo po 19,1 taško, atkovodavo po 10,3 kamuolio ir atlikdavo po 4,9 rezultatyvaus perdavimo, aikštėje praleisdamas po 31 minutę.
Tuo tarpu L.Jamesas po daugelio metų pirmą kartą nesužais pirmojo NBA sezono mačo.
NBA žvaigždė aikštėje nepasirodo jau du su puse mėnesio ir pirmą kartą per 22 metus praleis NBA reguliariojo sezono pradžią – tai ilgiausia pertrauka jo karjeroje.
Šio įvykio priežastis – ne patempimas, mėlynė ar taip vadinamas diskomfortas. NBA žvaigždei medikai pateikė ne itin malonią diagnozę: sėdimojo nervo užspaudimas arba išialgija – profesionaliame sporte toks laikinas negalavimas gali lengvai virsti ir ilgalaike problema.
Išialgija nėra mirties nuosprendis, bet tikrai yra nemalonus dalykas. Sėdmeninis nervas yra didžiausias žmogaus kūne: jis eina nuo apatinės stuburo dalies per sėdmenis žemyn į koją.
Kai suspaudžiama jo šaknis – dėl išvaržos, stenozės, raumenų spazmo ar audinių slinkimo – atsiranda būdingas skausmas: duriantis, maudžiantis ir deginantis.
Sportininkai tokius simptomus dažnai slepia kaip „nugaros nuovargį“ ir jų neįvertina. Problema ta, kad nervas dažnai reaguoja su pavėlavimu, o atsiradus skausmui stabilumo atkūrimas yra sunkesnis nei raumens ar raiščio gydymas.
Manoma, kad L.Jamesas aikštėje po gydymo turėtų pasirodyti arčiau gruodžio mėnesio, o pakartotinai žaidėją medikai tirs spalio pabaigoje.
