Po pralaimėjimo derbyje – PAO trenerio kirčiai teisėjams: „Išvydome naują sporto šaką“

Ergino Atamano auklėtiniai pralaimėjo susitikimą 86:90, o kitądien pats E. Atamanas savo „Instagram“ paskyroje nusprendė savo nusivylimą išlieti ant teisėjų.
Turko trenerio sąraše – du epizodai. Pirmasis įvyko trečiojo kėlinio viduryje, kai PAO gynėjas Kostas Sloukas bandė atlikti metimą į krepšį, tačiau po kontakto su „Olympiakos“ puolėju Tysonu Wardu kamuolį prarado ir po to krisdamas ant kamuolio iškart prasižengė prieš Nikolą Milutinovą.
Pasak E. Atamano, ši situacija – tragikomiška.
Pirmoji situacija:
„Tragikomiška šio video dalis yra ta, kad pražanga buvo skirta Sloukui, o oponentas ėjo mesti dviejų baudų. Ir taip, tai nėra pokštas“, – savo „Instagran“ paskyroje teigė E. Atamas.
Vėliau 59-erių strategas dėmesį norėjo nukreipti į tarp dviejų žaidėjų įvykusį susistumdymą.
Ketvirtajame kėlinyje likus kiek mažiau nei dviems minutėms „Olympiakos“ gynėjas Sabenas Lee iš dešiniojo kampo metė tritaškį. Tuo metu baudos aikštelėje dėl geresnės pozicijos kovojo PAO naujokas TJ Shortsas ir Pirėjo ekipos superžvaigždė Saša Vezenkovas.
Video matyti, kaip S. Vezenkovas už peties nutraukia žemesnį oponentą ir vėliau įmuša kamuolį į krepšį, taip išvesdamas „Olympiakos“ į priekį 82:81.
Antroji situacija:
„Mes taip pat išvydome išrastą naują sportą – graikų-romėnų imtynes krepšinio aikštelėje, – apie epizodą sakė E. Atamanas. – Pirmas kartas pasaulio istorijoje.“
Už komentarus, nukreiptus prieš lygą ir teisėjus, E. Atamanas praėjusio sezono finalo serijoje buvo suspenduotas vienerioms rungtynėms, bausmą atlikdamas šį sezoną.
