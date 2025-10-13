Prie LKL partnerių jungiasi „Pigu.lt“: ruošia staigmenų sirgaliams

„Džiaugiamės, kad prie partnerių prisijungia savo srities lyderiai ir profesionalai – „Pigu.lt“. Šis prekių ženklas puikiai supranta šiuolaikinio vartotojo poreikius – greitį, patikimumą ir kokybę. Šios vertybės labai artimos mūsų lygos veiklos principams, todėl tikime, kad bendradarbiavimas suteiks dar daugiau vertės sirgaliams“, – sako LKL, kurią remia „Betsson“, generalinė direktorė Rasa Liuimienė.
„Ši partnerystė simbolizuoja naują „Pigu.lt“ etapą, kurio esminės vertybės – patikimumas ir greitis. Siekiame būti tuo žaidėju, kuris visada atlieka savo darbą – užtikrina pristatymą laiku, kokybę ir išlaiko tempą. Kaip ir krepšinyje, mums svarbu ne žodžiai, o rezultatas. Norime, kad mūsų vardas būtų siejamas su ta pačia drausme, pagarba ir meile savo darbui, kuri apibūdina Lietuvos krepšinį“, – sako Dainius Liulys, „Pigu.lt“ vadovas.
Anot jo, krepšinis artimas įmonei, nes tai – žaidimas, kuriame laimi tie, kurie dirba kaip komanda ir pasižymi greita reakcija. „E. prekyboje taip pat svarbiausia greitis, tikslumas ir pasitikėjimas tarp komandos ir klientų. Tai tampa mūsų veiklos pagrindu, o ne tik pažadu – šiandien daugiau nei 9 iš 10 užsakymų pristatome laiku, o klientų pasitenkinimo apklausos NPS (Net Promoter Score) įvertis išaugo iki 55“, – teigia D.Liulys.
E. prekybos centras į krepšinio arenas sugrįžta ir bendradarbiavimą tęsia po pauzės – kompanija su stipriausia šalies krepšinio lyga bendradarbiavo ir prieš penkerius metus.
Ši partnerystė sirgaliams pateiks įdomaus turinio ir įspūdingų žaidimo akimirkų įvairiais kanalais – tiek socialiniuose tinkluose, tiek TV eteryje.
Nuo šiol kiekvieną savaitgalį – studijos metu BTV televizijoje – „Pigu.lt“ pristatys TOP 5 naudingiausius praėjusio turo žaidėjus. Kas savaitę bus pristatomas ir naudingiausias turo žaidėjas.
Socialiniuose tinkluose sirgaliai galės mėgautis „Pigu.lt“ pristatomais karščiausiais savaitės perimtų kamuolių epizodais, o kiekvieno mėnesio pateikiami bus pristatomi geriausių momentų rinkiniai.
Krepšinio sirgalių taip pat laukia 10 intriguojančių interviu su krepšininkais.
Sezono pabaigoje „Pigu.lt“ pristatys geriausią sezono gynybinį momentą, kurį išrinks e. prekybos centro lankytojai. Geriausio gynybinio epizodo autorius bus apdovanotas sezoną vainikuosiančioje įspūdingoje LKL Gala krepšinio šventėje.
„LKL jungia visą Lietuvą – nuo didmiesčių iki mažų miestelių. Tai – ir mūsų auditorija. Partnerystė su krepšinio lyga leidžia mums kalbėti su klientais jiems artima kalba – per emociją, energiją ir lietuvišką pasididžiavimą“, – sako D.Liulys.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.