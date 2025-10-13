Lrytas Premium prenumerata tik
Sportas Krepšinis

Prieš rungtynes su Izraelio ekipomis – ispanų komandų pareiškimas Pareiškime – ir R. Giedraičio komanda

2025 m. spalio 13 d. 10:23
Lrytas.lt
Prieš artėjančius tiek FIBA Čempionų lygos, tiek ir Europos taurės mačus – dviejų ispanų komandų pareiškimas apie rungtynes su Izraelio ekipomis.
Tenerifės „La Laguna“, kuriai atstovauja Rokas Giedraitis, ir Manresos BAXI sekmadienio vakarą kartu išleido pranešimą, kuriame anonsuoja, jog artėjančios dvejos rungtynės, kuriose abi ispanų ekipos susitiks su Izraelio klubais, vyks už uždarų durų.
Komandos savo ėjimą aiškina noru „garantuoti visų dalyvių saugumą ir užtikrinti tinkamą rungtynių eigą kontraktinių įsipareigojimų ribose“.
„La Laguna“ antradienį, spalio 14-ąją, namie priima Herzlijos „Bnei Penlink“ komandą, o Manresos ekipa trečiadienį, spalio 15-ąją, žaidžia su Jeruzalės „Hapoel“.
Tuo tarpu „Barcelona“ jau paskelbė, kad į kovo mėnesį vyksiančias Eurolygos rungtynes namie su Tel Avivo „Hapoel“ galės patekti tik abonementų turėtojai.
