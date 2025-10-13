Tenerifės „La Laguna“, kuriai atstovauja Rokas Giedraitis, ir Manresos BAXI sekmadienio vakarą kartu išleido pranešimą, kuriame anonsuoja, jog artėjančios dvejos rungtynės, kuriose abi ispanų ekipos susitiks su Izraelio klubais, vyks už uždarų durų.
Komandos savo ėjimą aiškina noru „garantuoti visų dalyvių saugumą ir užtikrinti tinkamą rungtynių eigą kontraktinių įsipareigojimų ribose“.
„La Laguna“ antradienį, spalio 14-ąją, namie priima Herzlijos „Bnei Penlink“ komandą, o Manresos ekipa trečiadienį, spalio 15-ąją, žaidžia su Jeruzalės „Hapoel“.
Tuo tarpu „Barcelona“ jau paskelbė, kad į kovo mėnesį vyksiančias Eurolygos rungtynes namie su Tel Avivo „Hapoel“ galės patekti tik abonementų turėtojai.