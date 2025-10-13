S. Obradovičius ir D. Motiejūnas prieš artėjančią dvikovą „Žalgirį“ vadino geriausia Europos komanda

Serbijos ekipa praėjusiame ture iškovojo pirmąją pergalę Eurolygoje, kuomet išvykoje 86:81 įveikė Stambulo „Fenerbahce“.
Antradienio rungtynėse prie Belgrado ekipos vairo debiutuos S. Obradovičius, kuris iki šiol nepralaimėjusį „Žalgirį“ vadino fenomenaliu.
„Jie žaidžia geriausią krepšinį. Tai atsispindi ne rezultate, o žaidimo stiliuje. Matome aiškiai išreikštą komandinę dvasią tiek aikštelėje, tiek už jos ribų.
„Žalgiris“ ir taip žaidė komandiškai, o dabar prie jų prisijungė Nigelas Williamsas-Gossas ir Mosesas Wrightas, kurie neturėjo jokių problemų adaptuojantis prie komandos.
„Žalgiris“ žaidžia fenomenaliai. Bet reikėtų žinoti, kad sezonas yra ilgas. Iki šiol mus lydėjo blogi dalykai, bet tikiuosi, kad greitai galėsime naudoti žaidėjus komandos labui“, – kalbėjo S. Obradovičius.
Iš „Monaco“ ekipos į Serbiją persikėlęs D. Motiejūnas taip pat negailėjo gerų žodžių.
„Treneris jau pasakė, kad „Žalgiris“ šiuo metu tikriausiai žaidžia geriausią krepšinį Eurolygoje ir juos bus be galo sunku įveikti. Turėjome dvi dienas susipažinti su naujuoju treneriu, sunkiai treniravomės, kalbėjomės, bet rytojus nebus apie taktiką.
Jei išeisime į aikštelę kaip Stambule, su ta pačia energija, ginsime vienas kitą, turime labai gerus šansus laimėti. Svarbiausia yra mūsų požiūris, kaip bėgiosime aikštelėje, kaip kovosime – tai yra raktas. Tai nebus taktinės rungtynės“, – teigė lietuvis.
