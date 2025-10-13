S. Obradovičius ir D. Motiejūnas prieš artėjančią dvikovą „Žalgirį“ vadino geriausia Europos komanda

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
86
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
79
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
87
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
79
Rungtynių statistika
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

S. Obradovičius ir D. Motiejūnas prieš artėjančią dvikovą „Žalgirį“ vadino geriausia Europos komanda

2025 m. spalio 13 d. 18:33
Lrytas.lt
Antradienį Kauno „Žalgiris“ išvykos rungtynėse sieks įveikti Belgrado „Crvena zvezda“ su naujuoju treneriu Saša Obradovičiumi ir Donatu Motiejūnu.
Serbijos ekipa praėjusiame ture iškovojo pirmąją pergalę Eurolygoje, kuomet išvykoje 86:81 įveikė Stambulo „Fenerbahce“.
Antradienio rungtynėse prie Belgrado ekipos vairo debiutuos S. Obradovičius, kuris iki šiol nepralaimėjusį „Žalgirį“ vadino fenomenaliu.
„Jie žaidžia geriausią krepšinį. Tai atsispindi ne rezultate, o žaidimo stiliuje. Matome aiškiai išreikštą komandinę dvasią tiek aikštelėje, tiek už jos ribų.
„Žalgiris“ ir taip žaidė komandiškai, o dabar prie jų prisijungė Nigelas Williamsas-Gossas ir Mosesas Wrightas, kurie neturėjo jokių problemų adaptuojantis prie komandos.
„Žalgiris“ žaidžia fenomenaliai. Bet reikėtų žinoti, kad sezonas yra ilgas. Iki šiol mus lydėjo blogi dalykai, bet tikiuosi, kad greitai galėsime naudoti žaidėjus komandos labui“, – kalbėjo S. Obradovičius.
Iš „Monaco“ ekipos į Serbiją persikėlęs D. Motiejūnas taip pat negailėjo gerų žodžių.
„Treneris jau pasakė, kad „Žalgiris“ šiuo metu tikriausiai žaidžia geriausią krepšinį Eurolygoje ir juos bus be galo sunku įveikti. Turėjome dvi dienas susipažinti su naujuoju treneriu, sunkiai treniravomės, kalbėjomės, bet rytojus nebus apie taktiką.
Jei išeisime į aikštelę kaip Stambule, su ta pačia energija, ginsime vienas kitą, turime labai gerus šansus laimėti. Svarbiausia yra mūsų požiūris, kaip bėgiosime aikštelėje, kaip kovosime – tai yra raktas. Tai nebus taktinės rungtynės“, – teigė lietuvis.
„Crvena zvezda“ ir „Žalgirio“ rungtynių eigą antradienį nuo 21 val. gyvai sekite Lrytas portale.
Kauno ŽalgirisSaša ObradovičiusBelgrado Crvena Zvezda
