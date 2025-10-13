Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Solidus Jonas Valančiūnas padėjo „Nuggets“ pasiekti dar vieną pergalę

2025 m. spalio 13 d. 07:37
Lrytas.lt
Jonas Valančiūnas buvo efektyvus kildamas nuo suolo, o jo atstovaujama „Denver Nuggets“ komanda 102:94 (31:32, 28:29, 17:14, 26:19) nugalėjo „Los Angeles Clippers“ ekipą.
Daugiau nuotraukų (1)
Per 18 žaidimo minučių 33-ejų lietuvis pelnė 10 taškų (5/7 dvit., 0/1 trit., 0/1 baud.), atkovojo 9 kamuolius, tačiau 4 kartus suklydo ir penkiskart prasižengė. Komandos superžvaigždė serbas Nikola Jokičius rungtynes baigė su 12 taškų, 9 atkovotais kamuoliais ir 6 rezultatyviais perdavimais savo sąskaitoje per 22 minutes.
Denverio ekipoje rezultatyviausias buvo Aaronas Gordonas, surinkęs 18 taškų ir atkovojęs 7 atšokusius kamuolius.
„Nuggets“ rungtynių metu išbandė ir penketą, kuriame buvo tiek J. Valančiūnas, tiek ir N. Jokičius. Abiems aukštaūgiams esant aikštelėje antrajame kėlinyje Denverio komanda netgi gynėsi zona.
Pralaimėtojų gretose 17 taškų pelnė vasarą į neteisėto apmokėjimo skandalą įsivėlęs Kawhi Leonardas, 15 taškų pridėjo Brookas Lopezas.
„Nuggets“ ekipai pasirengimo artėjančiam sezonui cikle liko dvejos rungtynės. Pirmąsias J. Valančiūno atstovaujama ekipa sužais naktį iš antradienio į trečiadienį su Mato Buzelio „Chicago Bulls“, o pasiruošimą uždarys susitikimu naktį iš penktadienio į šeštadienį su „Oklahoma City Thunder“.
Jonas ValančiūnasDenver NuggetsNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.