Solidus Jonas Valančiūnas padėjo „Nuggets“ pasiekti dar vieną pergalę

Per 18 žaidimo minučių 33-ejų lietuvis pelnė 10 taškų (5/7 dvit., 0/1 trit., 0/1 baud.), atkovojo 9 kamuolius, tačiau 4 kartus suklydo ir penkiskart prasižengė. Komandos superžvaigždė serbas Nikola Jokičius rungtynes baigė su 12 taškų, 9 atkovotais kamuoliais ir 6 rezultatyviais perdavimais savo sąskaitoje per 22 minutes.
Denverio ekipoje rezultatyviausias buvo Aaronas Gordonas, surinkęs 18 taškų ir atkovojęs 7 atšokusius kamuolius.
„Nuggets“ rungtynių metu išbandė ir penketą, kuriame buvo tiek J. Valančiūnas, tiek ir N. Jokičius. Abiems aukštaūgiams esant aikštelėje antrajame kėlinyje Denverio komanda netgi gynėsi zona.
Pralaimėtojų gretose 17 taškų pelnė vasarą į neteisėto apmokėjimo skandalą įsivėlęs Kawhi Leonardas, 15 taškų pridėjo Brookas Lopezas.
„Nuggets“ ekipai pasirengimo artėjančiam sezonui cikle liko dvejos rungtynės. Pirmąsias J. Valančiūno atstovaujama ekipa sužais naktį iš antradienio į trečiadienį su Mato Buzelio „Chicago Bulls“, o pasiruošimą uždarys susitikimu naktį iš penktadienio į šeštadienį su „Oklahoma City Thunder“.