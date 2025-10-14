„Crvena Zvezda“ – istoriškai „Žalgiriui“ parankus varžovas, retai keliantis bėdų

Pirmasis šių ekipų susidūrimas įvyko prieš daugiau nei 25 metus legendinio „Žalgiriui“ sezono metu. Antrajame tuomet dar FIBA valdomos Eurolygos etape kauniečiai su „Crvena Zvezda“ pirmąjį istorijoje tarpusavio mačą žaidė Belgrado „Pionir“ arenoje 1999-ųjų sausio 7-ąją.
Tuomet Jono Kazlausko vadovaujamas „Žalgiris“ pralaimėjo oponentams iš Serbijos – 69:77. Visgi po beveik mėnesio – vasario 4-ąją – Kauno sporto halėje pavyko atsirevanšuoti su kaupu ir „Crvena Zvezda“ buvo sutriuškinta – 91:65.
Vėliau teko laukti net 16 metų, kol Kauno ir Belgrado komandos sužais kitas tarpusavio rungtynes.
2015-ųjų vasario 5-ąją Gintaro Krapiko treniruojamas „Žalgiris“ išvykoje Top 16 etape 70:68 nugalėjo Bobano Marjanovičiaus vedamą „Crvena Zvezda“ komandą. Bobanas tada pelnė 17 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir surinko net 35 naudingumo balus.
Žalgiriečius į priekį vedė legionierius Jamesas Andersonas, surinkęs 22 taškus. Paulius Jankūnas pridėjo 11 taškų ir 8 atkovotus kamuolius. Tuomet pirmąjį savo sezoną „Žalgiryje“ žaidė dabartinis komandos kapitonas Edgaras Ulanovas. Tai taip pat buvo vienintelė žalgiriečių pergalė išvykoje Top 16 etape tą sezoną.
2016-aisiais pakeitus Eurolygos reguliariojo sezono formatą akistatos tarp „Žalgirio“ ir „Crvena Zvezda“ tapo beveik įprastu reiškiniu. Komandos tarpusavyje nesusitiko tik 2019-20 m. sezone, kai Belgrado komanda ankstesniame sezone nesugebėjo iškovoti Adrijos lygos titulo ir žaidė Europos taurėje.
Šių komandų dvikovos turi ir ypatingą krepšinio prieskonį.
2022-ųjų balandžio 3-iąją „Žalgirio“ arenoje paskutinį Eurolygos mačą savo ilgoje karjeroje sužaidė Paulius Jankūnas. Tai jis padarė būtent prieš „Crvena Zvezda“.
Įspūdingame mače komandos kapitonas, iki tol aikštelėje praleidęs vos 7 minutes, Manto Kalniečio raginimu buvo išleistas į kovą ketvirtojo kėlinio viduryje, kai komandas skyrė vos du taškai (75:73).
Likus trims su puse minutes P. Jankūnas smeigė svarbų tritaškį, o Tylerio Cavanaugh tritaškio paskutinėmis sekundėmis dėka komandos žaidė pratęsimą.
Būtent pratęsime P. Jankūnas parodė savo lyderystę. Kapitonas pelnė 8 iš komandos 15-os pratęsime surinktų taškų, o savų sirgalių vedami žalgiriečiai 103:98 palaužė svečius iš Serbijos.
Iš 20-ies tarpusavo mačų „Žalgiris“ iš viso yra laimėjęs 14, iš jų 6 – išvykoje. Kauno ekipa laimėjo pastarąsias penkias dvikovas prieš raudonai baltus, o iš paskutiniųjų 10 susitikimų žalgiriečiai laimėjo net 8.
Kauno „Žalgirio“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“ mačų istorija: