Eurolyga: „Maccabi“ žaidžia su pastaruoju metu nepalaužiama „Barcelona“

Izraelio ekipa jau pirmąjsias penkias minutes gavo rimtą nokdauną, atsilikusi nuo katalonų 8:22. Priešpaskutinę kėlinio minutę „Barcelona“ pirmavo 28:13, o ketvirtį laimėjo „tik“ 28:18.
Antrame kėlinyje „Barcelona“ ir vėl padidino persvarą iki triuškinamos – 46:42.
Praėjusiame ture Izraelio ekipa pabėgo iš nelaimėjusių komandų grupės, įveikusi kitą savo šalies ekipą Tel Avivo „Hapoel“ 103:90.
Tuo tarpu du laimėjimus po trejų akistatų turintys katalonai tik debiutiniame šio sezono mače krito nuo „Hapoel“, o po to palaužė Atėnų „Panathinaikos“ 103:96 ir praėjusią savaitę nurungė „Valencia“ 108:102.
Per pastaruosius penkis mačus „Maccabi“ nė karto neįveikė „Barcelona“ krepšininkų, o šių metų vasario 5 dieną katalonai sudaužė Izraelio ekipą 100:71. Visi kiti keturi mačai baigėsi vos 2–5 taškų skirtumu.