Eurolygos lyderio „Žalgirio“ mūšis Belgrade prieš D. Motiejūną ir „Crvena Zvezda“

Kovodamas Belgrade „Žalgiris“ visuomet sulaukia didžiulio vietinių sirgalių susidomėjimo – praėjusio sezono mačas Belgrade vasarį tapo lankomiausiu.
„Žalgiris“ varžovų komandą jau yra nugalėjęs pastaruosius 5 kartus iš eilės, tačiau šie laimėjimai buvo po itin atkaklių akistatų: 71:66, 79:74, 93:91, 86:84 ir šių metų vasarį 86:80.
„Crvena Zvezda“ į priekį šįkart ves naujasis ekipos treneris Saša Obradovičius. Lietuvius ši akistata domina ir dėl neseniai prie komandos prisijungusio Donato Motiejūno.
Iš 20-ies Eurolygoje žaistų tarpusavo mačų „Žalgiris“ iš viso yra laimėjęs 14 akistatų, iš jų 6 – išvykoje.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisSaša Obradovičius
Rodyti daugiau žymių