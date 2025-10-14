Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

K. Jakučionis aikštėje nepasirodė, o „Heat“ apmaudžiai išleido pergalę iš rankų

2025 m. spalio 14 d. 07:12
Lrytas.lt
Artėjančiam NBA sezonui besiruošianti Kasparo Jakučionio atstovaujama „Miami Heat“ ekipa vėl liko be pergalės. Šį kartą naktį iš pirmadienio į antradienį vykusiose rungtynėse Floridos valstijos ekipa nusileido „Atlanta Hawks“ klubui.
Daugiau nuotraukų (1)
„Heat“ pralaimėjo rungtynes po pratęsimo pareikalavusios kovos 118:119 (24:35, 30:19, 16:22, 32:26, 16:17).
Nesėkme pažymėtame mače Majamio ekipa vertėsi be K.Jakučionio. Lietuvis akistatą praleido dėl jaučiamų dešinio klubo skausmų.
Rungtynėse triumfavusi „Hawks“ pergalę išplėšė paskutinėmis sekundėmis – po apmaudžios „Heat“ klaidos Lamontas Butleris perėmė kamuolį, o vėliau sekė pergalę išplėšęs Calebas Houstano tolimas metimas.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai sužaidė 26 taškus įmetęs Jacobas Toppinas, „Heat“ gretose išsiskyrė po 17 taškų pelnę Ethanas Thompsonas ir Normanas Powellas.
Tikimasi, kad traumą patyręs lietuvis į aikštę sugrįš jau artimiausiu metu.
Kasparas JakučionisMiami HeatAtlanta Hawks
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.