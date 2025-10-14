K. Jakučionis aikštėje nepasirodė, o „Heat“ apmaudžiai išleido pergalę iš rankų

„Heat“ pralaimėjo rungtynes po pratęsimo pareikalavusios kovos 118:119 (24:35, 30:19, 16:22, 32:26, 16:17).
Nesėkme pažymėtame mače Majamio ekipa vertėsi be K.Jakučionio. Lietuvis akistatą praleido dėl jaučiamų dešinio klubo skausmų.
Rungtynėse triumfavusi „Hawks“ pergalę išplėšė paskutinėmis sekundėmis – po apmaudžios „Heat“ klaidos Lamontas Butleris perėmė kamuolį, o vėliau sekė pergalę išplėšęs Calebas Houstano tolimas metimas.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai sužaidė 26 taškus įmetęs Jacobas Toppinas, „Heat“ gretose išsiskyrė po 17 taškų pelnę Ethanas Thompsonas ir Normanas Powellas.
Tikimasi, kad traumą patyręs lietuvis į aikštę sugrįš jau artimiausiu metu.
Kasparas JakučionisMiami HeatAtlanta Hawks
