Naujojo dizaino SKM aprangose – istorijos ir šiuolaikiškumo dermė

Geriausios Lietuvos krepšinio mokyklos auklėtiniai su naujo dizaino aprangomis Moksleivių krepšinio lygos (MKL) U12, B ir C divizionuose, taip pat – atvirame SKM „VitirON KIDS“ čempionate, Europos jaunimo krepšinio lygoje (EYBL), Baltijos jaunimo krepšinio lygoje (BBBL) ir kituose turnyruose.
Be to, šios dvipusės aprangos puikiai tiks tiek kasdienėse treniruotėse, tiek proginių renginių metu.
Kalbėdama apie naująsias aprangas SKM komunikacijos vadovė Augustė Urmanavičiūtė sakė:
„2007 m. sukurtame SKM logotipe dominuoja raudona spalva, todėl naujosios aprangos – tai tarsi grįžimas prie savo šaknų, ten, kur viskas prasidėjo. Tuo pačiu naujosios aprangos yra stilingos, šiuolaikiškos ir atspindinčios naujausias sporto mados tendencijas. Kiekvienas SKM auklėtinio metimas vilkint naująsias aprangas bus tolimesnė mūsų istorijos tąsa ir raudonai baltai juodos energijos išraiška!“
Aprangose dominuojančios raudona–balta spalvos išlaiko Vilniaus krepšinio vientisumą, simbolizuoja augančio krepšininko kelią, asocijuojasi su pergalėmis „VitirON KIDS“, MKL čempionatuose ir visiems SKM auklėtiniams yra puiki nuoroda į profesionalų čempionatus – RKL, NKL ir LKL.
Jums patogiu metu apsilankę Sportpoint parduotuvėje galėsite pasimatuoti ir įsigyti naująsias SKM aprangas.
Papuoškime Vilniaus ir visos Lietuvos sporto sales čempioniška raudonai baltai juoda spalva!
SKM nuo 2018–2019 m. sezono yra MKL vaikinų reitingo lyderė. Kasmet vis daugiau mokyklos žaidėjų papildo Vilniaus „Rytą“, Lietuvos jaunimo ir vyrų rinktines, LKL ir Eurolygos klubus. Kasparas Jakučionis praėjusią vasarą tapo pirmuoju mokyklos auklėtiniu, pasirašiusiu sutartį su NBA klubu