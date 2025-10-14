Prieš mačą su „Žalgiriu“ – bloga žinia „Crvena zvezda“ klubui

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
86
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
79
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
87
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
79
Rungtynių statistika
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Prieš mačą su „Žalgiriu“ – bloga žinia „Crvena zvezda“ klubui

2025 m. spalio 14 d. 09:08
Lrytas.lt
Antradienį Kauno „Žalgiris (3/0) sieks pratęsti sėkmingą žygį Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai pakėlė sparnus į Serbijos sostinę Belgradą, kuriame susikaus su vietos „Crvena zvezda“ (1/2) klubu.
Dviem pralaimėjimais iš eilės naująjį sezoną pradėjusi Serbijos ekipa jau spėjo pakeisti trenerį – naujuoju komandos strategu tapo Saša Obradovičius. Prie ekipos taip pat prisijungė ir naujokas Donatas Motiejūnas.
Tiesa, prieš mačą su „Žalgiriu“ serbai sulaukė nemalonios žinios.
Traumų persekiojama „Crvena zvezda“ neteko dar vieno žaidėjo – sekmadienį blogai pasijutęs amerikietis Tysonas Carteris atsidūrė ligoninėje, o jam buvo diagnozuota abiejų plaučių embolija.
Kol kas nėra aišku, kuriam laikui 27-erių krepšininkas iškrito iš komandos rikiuotės.
Šiame sezone T.Carteris vidutiniškai per dvikovą Eurolygoje įmesdavo po 14,7 taško.
Traumų kamuojama „Crvena zvezda“ prieš „Žalgirį“ versis be būrio žaidėjų – komandai taip pat nepadės Joelis Blomomboy'us, Isaiah Canaanas, Jasielis Rivero, Ognjenas Dobričius, Urošas Plavšičius bei Devonte' Grahamas.
Kauno ŽalgirisBelgrado Crvena ZvezdaEurolyga

