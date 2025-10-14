Prieš mačą su „Žalgiriu“ – bloga žinia „Crvena zvezda“ klubui

Dviem pralaimėjimais iš eilės naująjį sezoną pradėjusi Serbijos ekipa jau spėjo pakeisti trenerį – naujuoju komandos strategu tapo Saša Obradovičius. Prie ekipos taip pat prisijungė ir naujokas Donatas Motiejūnas.
Tiesa, prieš mačą su „Žalgiriu“ serbai sulaukė nemalonios žinios.
Traumų persekiojama „Crvena zvezda“ neteko dar vieno žaidėjo – sekmadienį blogai pasijutęs amerikietis Tysonas Carteris atsidūrė ligoninėje, o jam buvo diagnozuota abiejų plaučių embolija.
Kol kas nėra aišku, kuriam laikui 27-erių krepšininkas iškrito iš komandos rikiuotės.
Šiame sezone T.Carteris vidutiniškai per dvikovą Eurolygoje įmesdavo po 14,7 taško.
Traumų kamuojama „Crvena zvezda“ prieš „Žalgirį“ versis be būrio žaidėjų – komandai taip pat nepadės Joelis Blomomboy'us, Isaiah Canaanas, Jasielis Rivero, Ognjenas Dobričius, Urošas Plavšičius bei Devonte' Grahamas.