Svajonių Eurolygos finalą įvardinęs „Žalgirio“ naujokas paaiškino puikaus starto priežastis

31-erių gynėjas 2017-aisiais prisijungė prie Belgrado „Partizan“ ekipos, kuriai tuomet vadovavo dabartinis Panevėžio „Lietkabelio“ vyr. treneris Nenadas Čanakas. Prieš mačą su didžiausiu šios komandos priešu Belgrado „Crvena Zvezda“ žalgirietis papasakojo vietinei žiniasklaidai tiek apie savo karjeros pradžią, tiek ir apie žaidimą „Žalgiryje“.
„Visada akcentuoju, kad klubas, kuriame pradedi profesionalo karjerą, išlieka atmintyje. „Partizan“ davė man galimybę pradėti europinę karjerą. Kai tavo pirma patirtis yra tokiame istoriniame klube, viskas dar labiau įsimena“, – „Mozzart Sport“ žurnalistui Džordže Petrinjacui teigė gynėjas.
Tuomet į Serbiją N. Williamsas-Goss atvyko kaip Europos krepšinio naujokas. Tuomet jis atsiskleidė krepšinio visuomenei ir tiek vietinėse pirmenybėse, tiek ir Europos taurėje rinko po 20 naudingumo balų. Dabar amerikietis – vienas labiausiai patyrusių „Žalgirio“ krepšininkų.
„Džiaugiuosi. Pradėjome gerai, tai mano tikslas yra tiesiog būti geresniam su kiekvienu maču ir taip tęsti toliau“, – apie sezono pradžią, kurioje „Žalgiris“ dar nepralaimėjo Eurolygoje, interviu teigė žaidėjas.
„Turiu atiduoti duoklę treneriui, žaidėjams ir visam trenerių štabui. Jie įdiegė puikių taktinių dalykų tiek puolime, tiek ir gynyboje – mes tai išpildome aikštelėje. Turime talentingą komandą su žaidėjais, tinkančiais vienas prie kito. Visi iškart supratome savo vaidmenis ir jų laikomės“, – kiek vėliau teigė N. Williamsas-Gossas.
„Žalgiryje“ amerikietis gynėjas žaidžia kartu su krepšininku, su kuriuo jau anksčiau teko porą sezonų kartu kautis dėl titulų Pirėjo „Olympiakos“ komandoje – Moses Wrightu.
„Aišku, yra lengviau, kai turi komandžioką, su kuriuo praleidai dvejus metus, bet esu per savo karjerą išmokęs prisitaikyti prie įvairių stilių, trenerių ir komandų. Tai vienas mano pranašumų, kurį išsiugdžiau bėgant metams. Visur rasdavau savo vaidmenį ir padėdavau komandai. Kol kas viskas gerai, treneris nuostabus, nors tai tik pirmas jo sezonas, – „Žalgirio“ vyr. trenerį Tomą Masiulį gyrė krepšininkas. – Galiu pasakyti, kad mėgaujuosi žaisdamas už jį.“
N. Williamsas-Gossas pripažino – didesnės įtampos prieš mačą su „Crvena Zvezda“ nejaus. Motyvaciją žaidėjas ir komanda susikuria patys sau, teigė jis.
Paklaustas apie „Žalgirio“ fanus, žalgirietis klubą prilygino didiesiems Europos krepšinio vardams.
„Kaip ir bet kuriame kitame didžiajame Europos klube, yra spaudimas, visi turi didelius lūkesčius. Žaidžiau ir „Olympiakos“, ir Madrido „Real“, klubuose su puikia istorija. Aš tai matau kaip privilegiją, garbę galėti žaisti tokioje aplinkoje ir atstovauti tokiems klubams. Lūkesčiai egzistuoja dėl istorijos ir ankstesnės sėkmės, bet tai prideda papildomos motyvacijos.
Mūsų tikslas yra patekti į atkrintamąsias, tą sakėme nuo pat pirmos dienos – tiek valdžia, tiek treneriai, tiek žaidėjai. Tikslas yra būti aštuonete. Kai patenki į atkrintamąsias, tada tikrai bet kuris klubas turi šansą patekti į finalo ketvertą, todėl mūsų tikslas ir yra pirmiausia patekti į atkrintamąsias“, – aiškino gynėjas.
Jeigu pavyktų patekti į finalo ketvertą, N. Williamsas-Gossas Eurolygos finale norėtų matyti savo pirmosios ir dabartinės komandų dvikovą.
„Būtų neįtikėtina! Kur man už tai pasirašyti?“ – apie svajonių Eurolygos finalą tarp Kauno „Žalgirio“ ir Belgrado „Partizan“ kalbėjo amerikietis.
Nigelis Williamsas-GossasKauno ŽalgirisBelgrado Partizan
