T. Masiulis po pirmojo pralaimėjimo Eurolygoje rėžė, kas Belgrade pakišo koją

Po šios nesėkmės nutrūko net penkių iš eilės kauniečių pergalių serija prieš šį serbų klubą.
„Žalgiris“ pergalę iš rankų paleido ketvirtame kėlinyje, kai po savų klaidų ir neatsikovotų kamuolių leido „Crvena Zvezda“ pabėgti 77:69. Per likusį laiką kauniečiams nepavyko sukurti stebuklo.
„Reikia šiuo atveju kalbėti apie gynybą. Čia reikėjo labiau gintis. Jei norima šioje Belgrado salėje kovoti dėl pergalės, reikia atrodyti kur kas solidžiau prie savojo krepšio ir solidžiau gintis“, – aiškino Eurolygos televizijos žurnalistei „Žalgirio“ treneris T.Masiulis.
Tomas MasiulisBelgrado Crvena ZvezdaKauno Žalgiris
