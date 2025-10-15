„Davė daug pamokų“: A. Butkevičius atskleidė, kas labiausiai neveikė „Žalgirio“ žaidime

Kauniečiai pralaimėjo rungtynes 79:88.
Vienu iš „Žalgirio“ lyderiu šiame mače tapęs Arnas Butkevičius po pralaimėjimo pridūrė, kad pagrindinės problemos kauniečius pasivijo antrojo ir ketvirtojo kėlinio metu.
„Jų pakeltas intensyvumas išmušė mus iš vėžių. Trūko mūsų agresijos, jie neleido mums būti tokiose situacijose, kuriose norime būti. Antrasis kėlinys buvo prastokas.
Jei trečiajame kėlinyje apsitvarkėme, norėjome, kad spaudimas lemiamame kėlinuke būtų ant jų pečių, tačiau agresyvi gynyba, dvigubinimai nebeleido mums nei įžaisti kamuolį, nei jo nusimesti“, – samprotavo 32-ejų puolėjas.
Šiose rungtynėse A.Butkevičius pasižymėjo įmesdamas 14 taškų, atkovodamas 4 kamuolius ir surinkdamas 17 naudingumo balų.
„Šios varžybos mums davė daug pamokų. Su kai kuriais dalykais, pavyzdžiui, agresyvia dvigubinimo gynyba dar nebuvome susidūrę. Turime padaryti tuos namų darbus.
Turime atrasti pozicijas, kaip nusimesti kamuolį žaidėjui, kai yra dvigubinama gynyba. Nors ir akcentavome tai prieš rungtynes, jų agresija buvo faktorius“, – tęsė žalgirietis.
Krepšininkas pridūrė, kad karšta Belgrado atmosfera antradienį jo nenustebino.
„Esame patyrusi komanda, ne pirmą kartą čia žaidžiame. Nepasakyčiau, kad čia buvo kažkokių didelių provokacijų. Galbūt naujokams kažkiek atmosfera galėjo pasirodyti įdomesnė“, – samprotavo A.Butkevičius.
Artimiausias Eurolygos rungtynes „Žalgiris“ žais ketvirtadienį, kai namuose priims Milano „Olimpia“ krepšininkus.
Arnas ButkevičiusKauno ŽalgirisBelgrado Crvena Zvezda
