„Virtus“ akistata Eurolygoje su vicečempionu „Monaco“

Eurolyga 2025
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
76
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
69
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Valencia“
„Valencia“
47
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
49
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
51
„Monaco“
„Monaco“
48
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
51
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
47
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
54
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
36
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

„Virtus“ akistata Eurolygoje su vicečempionu „Monaco“

2025 m. spalio 15 d. 21:16
Lrytas.lt
Trečiadienį savo namų akistatą žaidžia ne itin sėkmingai Eurolygoje startavęs Bolonijos „Virtus“ klubas, o jo varžovu tapo turnyro vicečempionas „Monaco“.
Komandos prieš šią dvikovą buvo skirtingose pozicijose – „Monaco“ startiniame šio sezono mače krito nuo Kauno „Žalgirio“ 84:89, tačiau po to nugalėjo JAE „Dubai“ atstovus 103:81 ir Milano „Olimpia“ 82:79.
Tuo tarpu „Virtus“ pergalę šventė debiutinėse šio sezono rungtynėse, susitvarkiusi su Madrido „Real“ 74:68, tačiau po to nusileido ispanų „Valencia“ 94:103 ir Paryžiaus „Paris Basketball“ 79:90.
Per pastrauosius penkis tarpusavio mačus italai džiaugėsi sėkme tik kartą: 2023-iųjų spalį „Virtus“ išvykoje sudaužė „Monaco“ 83:59.
