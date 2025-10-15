„Virtus“ akistata Eurolygoje su vicečempionu „Monaco“

Komandos prieš šią dvikovą buvo skirtingose pozicijose – „Monaco“ startiniame šio sezono mače krito nuo Kauno „Žalgirio“ 84:89, tačiau po to nugalėjo JAE „Dubai“ atstovus 103:81 ir Milano „Olimpia“ 82:79.
Tuo tarpu „Virtus“ pergalę šventė debiutinėse šio sezono rungtynėse, susitvarkiusi su Madrido „Real“ 74:68, tačiau po to nusileido ispanų „Valencia“ 94:103 ir Paryžiaus „Paris Basketball“ 79:90.
Per pastrauosius penkis tarpusavio mačus italai džiaugėsi sėkme tik kartą: 2023-iųjų spalį „Virtus“ išvykoje sudaužė „Monaco“ 83:59.