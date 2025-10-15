12 metų NBA „Denver Nuggets“ organizacijoje praleidęs T. Balčėtis jungiasi prie Kauno „Žalgirio“

Jau kurį laiką šalia Lietuvos čempionų komandos matytas krepšinio analitikas darbuosis kartu su „Tesonet“ analitikais bei toliau kurs ir tobulins naują žaidėjų analizavimo įrankį „Žalgiriui“. Pats T.Balčėtis dalijosi džiaugsmu pradėdamas naują karjeros etapą.
„Labai džiaugiuosi. Tai yra itin pozityvus naujas karjeros etapas. 12 metų praleidau „Nuggets“ komandoje – tai tikrai ilgas laiko tarpas. Pastaraisiais metais, nors darbas buvo tikrai nuostabus, bet pradėjau jausti rutiną, darbas kiekvienais metais buvo praktiškai toks pats, tad, sulaukęs Tomo Okmano skambučio, daug nemąsčiau – prisijungti prie tokio lygio organizacijų kaip „Tesonet“ ar „Žalgiris“ yra daugelio žmonių svajonė“, – apie apsisprendimą grįžti į Lietuvą kalbėjo T.Balčėtis.
Krepšinio analitikas papasakojo ir kuo išskirtinis bus šiuo metu kuriamas krepšinio duomenų analizės įrankis.
„Nelabai daug krepšinio komandų pasaulyje turi tokį užnugarį kaip „Tesonet“ – tai yra pasaulinio lygio organizacija, kurioje dirba patys protingiausi mano sutikti žmonės, tad ši sąsaja tarp „Žalgirio“ ir „Tesonet“ yra unikali.
Dėl to tas įrankis, kurį komanda jau yra padariusi ir vis dar vysto, yra išskirtinis – nemanau, kad kita sporto komanda pasaulyje turi kažką panašaus“, – įrankio unikalumą įvardijo T.Balčėtis.
Naujasis komandos analitikas davė ir konkretų pavyzdį, kaip analitikos išnaudojimas padėjo „Nuggets“ ekipai iškovoti NBA čempionų žiedus.
„Analitika padeda greičiau suvirškinti visus duomenis ir informaciją. Puikus pavyzdys iš Denverio „Nuggets“ – Aarono Gordono atėjimas. Kai jis žaidė Orlande, nebuvo pats mėgstamiausias NBA žaidėjas, nes jis nedemonstravo akiai mieliausio krepšinio, bandė žaisti vienas, o komandai nelabai sekėsi.
Tuo metu atsirado prieiga prie specialių analitinių įžvalgų, kurios parodo, kaip žaidėjas dengiasi prieš tam tikrus žaidėjus ir kaip jie tuomet atrodo aikštelėje – ar sumažėja metimų skaičius, efektyvumas ir panašiai.
Išanalizavę duomenis, priėjome prie išvadų, kad A.Gordonas yra geriausias NBA gynėjas tokiems krepšininkams kaip LeBronas Jamesas, Kevinas Durantas, Luka Dončičius, o mums būtent tokio žaidėjo ir reikėjo.
Galiu duoti ranką nukirsti, kad be jo mes nebūtume laimėję NBA“, – krepšinio analitikos neįkainojamą vertę nupasakojo T.Balčėtis.
Kalbant apie „Žalgirį“, T.Balčėtis teigė, kad tokie įrankiai padės išspausti kuo daugiau iš turimų resursų, nes tokioms komandoms, neturinčioms neribotų biudžetų, reikia kokybiškai išnaudoti turimas priemones. T.Balčėtis taip pat plačiau papasakojo ir apie pačio įrankio kūrimo progresą ir savo rolę.
„Žmonės, dirbantys „Tesonet“, kuria tą įrankį ir jau buvo stipriai pasistūmėję prieš man ateinant, o šiuo metu mes jį tobuliname.
Didžiulė pagarba yra tiems žmonėms, kurie tą įrankį kuria – aš tik prisidedu siūlymais iš savo perspektyvos, pakalbėjęs su treneriais, tad tokiu būdu tą įrankį ir lipdome“, – kalbėjo analitikas.
T.Balčėtis pasidalijo ir savo nuomone apie stipriai padidėjusį jaunųjų talentų išvykimą tobulėti į NCAA.
„Anksčiau kitaip galvojau, bet dabar į šią situaciją žiūriu kur kas pozityviau. Manau, kad tiesiog perkeliame žaidėjų, kurie paskui grįš į Europą ir kels jos krepšinio lygį, tobulėjimą kitur.
Mums reikia turėti jaunimo sistemą, kur krepšininkai tobulėja iki tam tikro lygio, tuomet išvažiuoja į JAV universitetus, kuriuose gauna gerą ir krepšinio, ir mokslinį išsilavinimą, o dauguma, galiausiai, grįžta į Europą ir tobulina krepšinio lygį čia“, – pakomentavo T.Balčėtis.
