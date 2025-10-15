Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

AEK su lietuviais Čempionų lygoje nepralaimi

2025 m. spalio 15 d. 22:14
Lrytas.lt
Pergalę FIBA Čempionų lygos antrojo turo rungtynėse trečiadienį iškovojo Atėnų AEK komanda su dviem lietuviais. Graikų komanda namuose 91:77 (22:10, 23:23, 22:23, 24:21) įveikė Solnoko „Olajbanyasz“ ekipą. Tai buvo jau antroji AEK sėkmė F grupėje, po kurios klubas tapo vienvaldžiu lyderiu.
Daugiau nuotraukų (1)
Lukas Lekavičius nugalėtojų gretose per 26 minutes pelnė 12 taškų (3/5 dvit., 2/5 trit.), atkovojo 2 atšokusius kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį.
Mindaugas Kuzminskas nugalėtojų gretose per 18 žaidimo minučių pelnė 13 taškų (4/5 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą.
AEK: Chris Silva 19 (6/7 dvit., 6 atk. kam., 4 kld.), Raiquanas Gray 16 (7/11 dvit., 10 atk. kam.), Mindaugas Kuzminskas 13 (4/5 dvit.), Lukas Lekavičius 12 (3/5 dvit., 2/5 trit.), Frankas Bartley 10.
„Olajbanyasz“: Letre Darthardas 23 (5/10 dvit., 4/6 trit., 4 kld.), Rylandas Holtas ir Brady Skeensas (5/8 dvit., 11 atk. kam.) po 11.
Atėnų AEKFIBA Čempionų lygaMindaugas Kuzminskas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.