AEK su lietuviais Čempionų lygoje nepralaimi

Lukas Lekavičius nugalėtojų gretose per 26 minutes pelnė 12 taškų (3/5 dvit., 2/5 trit.), atkovojo 2 atšokusius kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį.
Mindaugas Kuzminskas nugalėtojų gretose per 18 žaidimo minučių pelnė 13 taškų (4/5 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą.
AEK: Chris Silva 19 (6/7 dvit., 6 atk. kam., 4 kld.), Raiquanas Gray 16 (7/11 dvit., 10 atk. kam.), Mindaugas Kuzminskas 13 (4/5 dvit.), Lukas Lekavičius 12 (3/5 dvit., 2/5 trit.), Frankas Bartley 10.
„Olajbanyasz“: Letre Darthardas 23 (5/10 dvit., 4/6 trit., 4 kld.), Rylandas Holtas ir Brady Skeensas (5/8 dvit., 11 atk. kam.) po 11.
Atėnų AEKFIBA Čempionų lygaMindaugas Kuzminskas
Rodyti daugiau žymių