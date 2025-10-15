Antrasis „Ryto“ išbandymas Čempionų lygos A grupėje: Vokietijoje žaidžia su „MLP Academics“

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniaus „Ryto“ krepšininkai pirmąkart per penkerius metus FIBA Čempionų lygoje startavo pergale ir trečiadienį turi galimybę pratęsti šį žygį. Vilniečiai A grupės mače Vokietijos Heidelberge antrojo turo akistatoje varžosi su „MLP Academics“ žaidėjais.
Čempionų lygą komandos pradėjo skirtingai: vilniečiai namie sugebėjo palaužti Varšuvos „Legia“ atstovus 93:85, o apskritai pirmąjį savo mačą šiame turnyre sužaidę vokiečiai Graikijoje po rimto mūšio nusileido Patrų „Promitheas“ 83:89.
Vilniaus ekipa dar nė karto per septynerius metus, kiek dalyvauja Čempionų lygoje, nesugebėjo laimėti abiejų pirmųjų dvikovų. 
„Academics“ klubas šį savaitgalį savo šalies pirmenybėse krito išvykoje nuo Rostoko „Seawolves“ 79:90. Sostinės „Rytas“ taip pat patyrė nesėkmę LKL – pirmąjį pralaimėjimą čempionate jam 84:89 išrašė Panevėžio „Lietkabelis“.
Vilniaus „Rytas“ FIBA Čempionų lygos A grupėje varžosi dviejų ratų sistemą su lenkų Varšuvos „Legia“, vokiečių Heidelbergo „MLP Academics“ ir graikų Patrų „Promitheas“.
Grupės nugalėtojas pateks tiesiai į „Top 16“ etapą, o antrą ir trečią vietas grupėje užėmusios komandos žais įkrintamosiose akistatose su kitų grupių komandomis.
Pastaraisiais metais „Rytui“ niekaip nepavyksta peržengti „Top 16“ etapo, bet Giedriaus Žibėno komanda šį sezoną tikisi nutraukti šį prakeiksmą ir įskrieti į „Top 8“.
