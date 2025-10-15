Eurolygoje laimėjimų dar neturinti „Baskonia“ su T. Sedekerskiu siekia nugalėti „Paris Basketball“

Baskai su tadu Sedekersiu priešakyje pralaimėjo iki tol buvusias tris akistatas, tiesa, visi rezultatai buvo kovingi – nusileido Pirėjo „Olympiakos“ 96:102, Vilerbano ASVEL – 95:102 ir Atėnų „Panathinaikos“ – 84:86.
Paryžiaus komanda yra kur kas geresnėje situacijoje – po pralaimėjimo pirmame ture nuo Stambulo „Fenerbahce“ 77:96, po to Prancūzijos ekipa nurungė Tel Avivo „Maccabi“ 101:94 ir praėjusią savaitę Bolonijos „Virtus“ 90:79.
Per visą Eurolygos turnyrą šie klubai tarpusavyje kovojo du kartus ir pasidalino po pergalę.
Paris BasketballVitorijos BaskoniaTadas Sedekerskis
