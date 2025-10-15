Eurolygoje žaidžiantis „Panathinaikos“ su M. Grigoniu namie varžosi su ASVEL

„Panathinaikos“ per tris turus laimėjo du kartus, susitvarkę startiniame mače su Miuncheno „Bayern“ 87:79 ir praėjusiame ture su Vitorijos „Baskonia“ 86:84. Krito graikai tik prieš „Barcelona“ klubą, kai pralaimėjo 96:103.
Tuo tarpu ASVEL taip pat nuruingė „Baskonia“ 102:95, bet sugėrė du pralaimėjimus nuo ispanų komandų „Valencia“ ir Madrido „Real“.
Per pastaruosius penkis tarpusavio mačus prancūzų klubui nė karto nepavyko įveikti graikų.
Atėnų PanathinaikosErginas AtamanasMarius Grigonis
Rodyti daugiau žymių