Eurolygoje žaidžiantis „Panathinaikos“ su M. Grigoniu namie varžosi su ASVEL

Eurolyga 2025
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Eurolygoje žaidžiantis „Panathinaikos“ su M. Grigoniu namie varžosi su ASVEL

2025 m. spalio 15 d. 20:48
Lrytas.lt
Eurolygoje ketvirtojo turo akistatą trečiadienį žaidžia Atėnų „Panathinaikos“ su Mariumi Grigoniu ir Vilerbano ASVEL. Abu klubai jau yra šventę pergalės Eurolygoje, tad sėkmė pagerintų vienos at kitos komandos turnyrinės lentelės poziciją.
„Panathinaikos“ per tris turus laimėjo du kartus, susitvarkę startiniame mače su Miuncheno „Bayern“ 87:79 ir praėjusiame ture su Vitorijos „Baskonia“ 86:84. Krito graikai tik prieš „Barcelona“ klubą, kai pralaimėjo 96:103.
Tuo tarpu ASVEL taip pat nuruingė „Baskonia“ 102:95, bet sugėrė du pralaimėjimus nuo ispanų komandų „Valencia“ ir Madrido „Real“.
Per pastaruosius penkis tarpusavio mačus prancūzų klubui nė karto nepavyko įveikti graikų.
Atėnų PanathinaikosErginas AtamanasMarius Grigonis
Rodyti daugiau žymių

