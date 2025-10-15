Eurolygos lentelės kaimynystėje stovinčių klubų priešprieša: „Valencia“ prieš „Hapoel“

Po ketverių metų į Eurolygą sugrįžusi „Valencia“ po trijų turų turėjo dvi aukas – susitvarkė su Vilerbano ASVEL 80:77 ir nurungė Bolonijos „Virtus“ 103:94. Nepasisekė Valencijos krepšininkams tik su katalonų „Barcelona“, kuriai nusileido 102:108.
Ne ką prasčiau žaidžia ir turnyro naujokas „Hapoel“ – startiniame savo mače Izraelio atstovai „savo namų“ arenoje Bulgarijoje palaužė „Barcelona“ 103:87 ir nurungė Stambulo „Anadolu Efes“ 87:81, tačiau praėjusią savaitę netikėtai krito nuo kito Tel Avivo klubo – „Maccabi“ rezultatu 90:103.