Eurolygos lentelės kaimynystėje stovinčių klubų priešprieša: „Valencia“ prieš „Hapoel“

Eurolyga 2025
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
76
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
69
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Valencia“
„Valencia“
47
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
49
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
51
„Monaco“
„Monaco“
48
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
51
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
47
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
56
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
39
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Eurolygos lentelės kaimynystėje stovinčių klubų priešprieša: „Valencia" prieš „Hapoel"

2025 m. spalio 15 d. 22:02
Lrytas.lt
Eurolygos dvigubų mačų savaitėje savo pirmąsias rungtynes trečiadienį žaidžia ispanų „Valencia“ ir Tel Avivo „Hapoel“ klubai. Abi ekipos turi po du laimėjimus ir turnyro lentelėje stovi šalia – užima 5–6 vietas.
Daugiau nuotraukų (2)
Po ketverių metų į Eurolygą sugrįžusi „Valencia“ po trijų turų turėjo dvi aukas – susitvarkė su Vilerbano ASVEL 80:77 ir nurungė Bolonijos „Virtus“ 103:94. Nepasisekė Valencijos krepšininkams tik su katalonų „Barcelona“, kuriai nusileido 102:108.
Ne ką prasčiau žaidžia ir turnyro naujokas „Hapoel“ – startiniame savo mače Izraelio atstovai „savo namų“ arenoje Bulgarijoje palaužė „Barcelona“ 103:87 ir nurungė Stambulo „Anadolu Efes“ 87:81, tačiau praėjusią savaitę netikėtai krito nuo kito Tel Avivo klubo – „Maccabi“ rezultatu 90:103.
ValenciaTel Avivo HapoelEurolyga

