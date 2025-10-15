Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Europos taurės A grupėje liks viena nelaimėjusia ekipa mažiau: „Umana Reyer“ prieš „Neptūną“

2025 m. spalio 15 d. 20:48
Lrytas.lt
Be pergalių Europos taurės A grupėje žengiantis Klaipėdos „Neptūnas“ trečiadienį turės realų šansą atidaryti sėkmių statistiką. Klaipėdiečiai išvykoje trečiojo turo mače Italijoje santykius aiškinasi su Venecijos „Umana Reyer“ atstovais.
Daugiau nuotraukų (3)
Tiek lietuviai, tiek ir italai dar nėra laimėję Europos taurėje. „Neptūnas“ pradžioje išvykoje nusileido Vroslavo „Sląsk“ ekipai 85:95, o praėjusią savaitę namie krito nuo rumunų Klužo-Napokos „U-BT“ atstovų 102:107.
Venecijos ekipa pirmame ture namie neįveikė graikų Salonikų „Aris“ 81:85, o po to išvykoje Turkijoje nusileido Stambulo „Bahcesehir“ 74:93.
Tad A grupėje po šios akistatos liks viena nelaimėjusia komanda mažiau: be šių klubų savo pergalių sąskaitos vis dar negali atsidaryti Hamburgo „Veolia“.
Klaipėdos NeptūnasVenecijos Umana ReyerEuropos taurė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.