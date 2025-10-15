Europos taurės A grupėje liks viena nelaimėjusia ekipa mažiau: „Umana Reyer“ prieš „Neptūną“

Tiek lietuviai, tiek ir italai dar nėra laimėję Europos taurėje. „Neptūnas“ pradžioje išvykoje nusileido Vroslavo „Sląsk“ ekipai 85:95, o praėjusią savaitę namie krito nuo rumunų Klužo-Napokos „U-BT“ atstovų 102:107.
Venecijos ekipa pirmame ture namie neįveikė graikų Salonikų „Aris“ 81:85, o po to išvykoje Turkijoje nusileido Stambulo „Bahcesehir“ 74:93.
Tad A grupėje po šios akistatos liks viena nelaimėjusia komanda mažiau: be šių klubų savo pergalių sąskaitos vis dar negali atsidaryti Hamburgo „Veolia“.