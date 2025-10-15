Lygiaverčių varžovų mūšis Eurolygoje: „Real“ prieš „Partizan“

Karališkasis ispanų klubas nesėkmingai pradėjo Eurolygos sezoną, nusileidęs pirmame mače Bolonijos „Virtus“ 68:74.
Tačiau po to „Real“ atsitiesė – nurungė Pirėjo „Olympiakos“ 89:77 ir Vilerbano ASVEL 85:72.
Tokiu pačiu scenarijumi žaidė ir Serbijos ekipa – Željko Obradovičiaus kariauna krito prieš „Dubai“ klubą 76:89, bet po to nugalėjo Milano „Olimpia“ 80:78 ir Stambulo „Anadolu Efes“ 93:87.
Per pastarąsias penkerias rungtynes Eurolygoje Belgrado komandai nė karto nepavyko palaužti Madrido krepšininkų.
Madrido RealBelgrado PartizanŽeljko Obradovičius
Rodyti daugiau žymių