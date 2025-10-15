Lygiaverčių varžovų mūšis Eurolygoje: „Real“ prieš „Partizan“

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
76
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
69
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Valencia“
„Valencia“
47
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
49
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
51
„Monaco“
„Monaco“
48
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
51
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
47
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
56
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
39
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Lygiaverčių varžovų mūšis Eurolygoje: „Real“ prieš „Partizan“

2025 m. spalio 15 d. 22:02
Lrytas.lt
Trečiadienį Eurolygos ketvirtame ture susikirto dviejų klubų keliai, kurie savo sąskaitoje turi po 2 laimėjimus – Madrido „Real“ namie kovojo su Belgrado „Partizan“.
Daugiau nuotraukų (2)
Karališkasis ispanų klubas nesėkmingai pradėjo Eurolygos sezoną, nusileidęs pirmame mače Bolonijos „Virtus“ 68:74.
Tačiau po to „Real“ atsitiesė – nurungė Pirėjo „Olympiakos“ 89:77 ir Vilerbano ASVEL 85:72.
Tokiu pačiu scenarijumi žaidė ir Serbijos ekipa – Željko Obradovičiaus kariauna krito prieš „Dubai“ klubą 76:89, bet po to nugalėjo Milano „Olimpia“ 80:78 ir Stambulo „Anadolu Efes“ 93:87.
Per pastarąsias penkerias rungtynes Eurolygoje Belgrado komandai nė karto nepavyko palaužti Madrido krepšininkų.
Madrido RealBelgrado PartizanŽeljko Obradovičius
Rodyti daugiau žymių

