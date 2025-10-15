Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
M. Blaževičius nestabdo – „Tofas“ tempė į antrąją pergalę Čempionų lygoje

2025 m. spalio 15 d. 00:15
Lrytas.lt
Marekas Blaževičius tęsia sėkmingą savo sezoną, o jo atstovaujama Bursos „Tofas“ ekipa antradienį Čempionų lygos D grupės antrame ture svečiuose 91:89 (26:17, 27:19, 19:28, 19:25) susitvarkė su Trapanio „Sharks“ klubu. Tai buvo jau antroji turkų pergalė turnyre ir kartu su Tenerifės „La Laguna“ jie pirmauja grupėje.
M. Blaževičius aikštėje praleido 25 minutes, pelnė 21 tašką (8/9 dvit., 5/7 baud.), atkovojo 6 atšokusius kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, padarė 2 klaidas, 4 sykius prasižengė ir surinko 24 naudingumo balus.
Lietuvis buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose. 17 taškų pridėjo Yigitcanas Saybiras (7/8 dvit.), 14 pasižymėjo Alexas Perezas (9 rez. perd.).
Trapanio klube išsiskyrė Timmy Allenas su 15 taškų (6/14 dvit., 1/4 trit.), 14 įmetė Amaras Alibegovičius, po 13 – Jordanas Fordas (5 rez. perd.) ir Adama Sanogo.
