M. Blaževičius nestabdo – „Tofas“ tempė į antrąją pergalę Čempionų lygoje

M. Blaževičius aikštėje praleido 25 minutes, pelnė 21 tašką (8/9 dvit., 5/7 baud.), atkovojo 6 atšokusius kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, padarė 2 klaidas, 4 sykius prasižengė ir surinko 24 naudingumo balus.
Lietuvis buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose. 17 taškų pridėjo Yigitcanas Saybiras (7/8 dvit.), 14 pasižymėjo Alexas Perezas (9 rez. perd.).
Trapanio klube išsiskyrė Timmy Allenas su 15 taškų (6/14 dvit., 1/4 trit.), 14 įmetė Amaras Alibegovičius, po 13 – Jordanas Fordas (5 rez. perd.) ir Adama Sanogo.