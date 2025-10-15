Lrytas Premium prenumerata tik
Sportas Krepšinis

NBA – lietuviška kaktomuša: spindėjęs M. Buzelis demonstravo raumenis prieš J. Valančiūną

2025 m. spalio 15 d. 07:15
Lrytas.lt
Naktį iš antradienio į trečiadienį vykusiose NBA draugiškose rungtynėse ietis surėmė du lietuviškų akcentų turintys klubai. Jono Valančiūno atstovaujama „Denver Nuggets“ savo aikštėje priėmė „Chicago Bulls“, kurios garbę gina Matas Buzelis.
Akistatą 124:117 (37:29, 30:26, 37:28, 20:34) laimėjo aikštės šeimininkai.
Nors pergalę ir šventė „Nuggets“, aikštėje tarp lietuvių produktyvesnis buvo M.Buzelis.
21-erių „Chicago Bulls“ žvaigždė per 30 aikštėje praleistų minučių įmetė 20 taškų (4/5 dvit., 3/7 trit., 3/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą.
Nugalėtojų gretose J.Valančiūnas žaidė beveik perpus mažiau.
33-ejų uteniškis per 17 minučių pelnė 7 taškus (2/4 dvit., 0/1 trit., 3/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„Nuggets“ ekipoje išsiskyrė 30 taškų pasižymėjęs Jamalas Murray, 24 taškus pridėjo Nikola Jokičius.
Tuo metu „Bulls“ gretose rezultatyviausias buvo Joshas Giddey, kuris įmetė 25, o prie jų pridėjo 9 atkovotus kamuolius.
Matas Buzelis Jonas Valančiūnas NBA
