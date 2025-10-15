Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Sportas Krepšinis

Padėtas taškas R. Javtoko byloje: paaiškėjo, kokios bausmės sulaukė legendinis krepšininkas

2025 m. spalio 15 d. 12:51
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) išnagrinėjo drausmės bylą pagal Kamilės Nacickaitės–Van Der Horst skundą dėl Roberto Javtoko pasisakymų 2025 m. rugsėjo 7 d. laidoje „Nepatogūs klausimai su Rolandu Mackevičiumi“.
Komisija nustatė, kad R. Javtokas, viešai atskleisdamas jautrias pareiškėjos asmeninio gyvenimo detales ir nekorektiškai pasisakydamas apie jos sutuoktinį Dimeo Van Der Horst, pažeidė Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos ir drausmės kodekso nuostatas.
Atsižvelgdama į bylos aplinkybes, komisija skyrė R. Javtokui 858 eurų baudą. Ji turi būti sumokėta per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo.
Komisija pabrėžia, kad viešas elgesys, pažeidžiantis žmogaus orumą ar etikos normas, yra nesuderinamas su Lietuvos krepšinio vertybėmis.
EDAK komisijos nariai: Tomas Jasevičius (pirmininkas), Rasa Liuimienė, Andrius Būdvytis, Laimonas Kisielius, Dalius Ubartas.
Robertas JavtokasKamilė NacickaitėLietuvos krepšinio federacija (LKF)
