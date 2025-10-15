Orai
Eurolyga 2025
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
108
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Sportas
Krepšinis
2025 m. spalio 15 d. 13:22
Po „Crvena zvezda“ pergalės prieš „Žalgirį“ – serbų spaudos ekstazė
2025 m. spalio 15 d. 13:22
Lrytas Premium nariams
Serbijos sporto apžvalgininkai kėlė į padanges Belgrado „Crvena Zvezda“ komandą, bet gyrė ir Kauno „Žalgirį“, taip dar labiau sustiprindami saviškių pergalės vertę.
Kauno Žalgiris
Belgrado Crvena Zvezda
Tomas Masiulis
