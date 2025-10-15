Pralaiminčiam Šarui – žinia iš „Fenerbahce“ boso: prakalbo apie lietuvio ateitį klube

Itin skaudų smūgį Šaro auklėtiniai sugėrė antradienį, kai savų sirgalių akivaizdoje 69:96 buvo sutriuškinta „Dubai“ krepšininkų.
Net ir po nesėkmingo sezono starto „Fenerbahce“ komandos vadovybė išreiškė pasitikėjimą 49-erių Š.Jasikevičiumi.
Trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje Stambulo ekipos prezidentas Sadettinas Saranas pridūrė, kad ateityje ir toliau norėtų regėti lietuvį prie klubo vairo.
„Turėjome pokalbį su Šaru. Komanda turi nuostolių, bet tikiu, kad situacija gerės. Mes darysime viską, kad pratęstume sutartį su Šaru“, – „Fenerbahce TV“ kalbėjo naujasis komandos bosas.
Primename, kad Š.Jasikevičius Stambulo klubo vairą perėmė prieš pusantrų metų. Pernai jo vadovaujama komanda triumfavo Eurolygoje.
Primename, kad komandos sutartis su specialistu iš Lietuvos baigia galioti po šio sezono.