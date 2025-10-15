R. Kurtinaitis ir „Sabah“ Čempionų lygoje lieka be laimėjimų

Sėkmingiausiai Baku ekipoje kovojo Justinas Tillmanas – sužaidė 29 minutes, pelnė 22 taškus (10/14 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 2/4 baudų metimų), atsikovojo 7 kamuolius ir surinko 22 naudingumo balus.
14 taškų pridėjo Keithas Jordanas (2/8 metimų, 4 per. kam., 10/11 baud. met.), po 11 – Jamesas Eadsas (3/8 metimų), Klavas Čavaras (8 atk. kam.) ir Jeanas-Marcas Pansa (8 atk. kam.).
Nugalėtojams 17 taškų atnešė Boogie Ellisas, 12 – Norrisas Agbakoko (6/6 dvitaškių, 4 atk. kam.), po 11 – Mosesas Woodas ir Malte Delowas (4 atk. kam., 4 rez. perd., 3/5 tritaškių), 10 – J’Wanas Robertsas (13 atk. kam.).
SabahRimas KurtinaitisBerlyno ALBA
Rodyti daugiau žymių