R. Westbrookas susirado darbą – ir vėl žais kartu su D. Saboniu.

Kartu su lietuvių R.Westbrookas 2016–2017 m. sezone žaidė „Oklahoma City Thunder“ komandoje.
36-erių 193 cm ūgio veteranas praėjusiame sezone per 28 minutes rinko 13,3 taško (32 procentai tritaškių), 4,9 atkovoto kamuolio ir 6,1 rezultatyvaus perdavimo.
Gynėjui po sezono prireikė operacijos – jam medikai susiuvo dešinės plaštakos raiščius.
Šis sezonas gynėjui bus jau aštuonioliktasis – 2008-aisiais ketvirtuoju šaukimu Naujokų biržoje jį pakvietė tuomet dar „Seatle SuperSonics“.
Domantas Sabonis NBA Russellas Westbrookas
