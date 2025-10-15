Lrytas Premium prenumerata tik
R. Westbrookas susirado darbą – ir vėl žais kartu su D. Saboniu.

2025 m. spalio 15 d. 19:36
Lrytas.lt
Laisvuoju agentu po atsisakymo pasirašyti sutarties pratęsimą su „Denver Nuggets“ ekipa tapęs Russellas Westbrookas artėjant sezonui susirado naują klubą. Žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad krepšininkas pasirašė metų sutartį su „Sacramento Kings“ ekipa, kuriai atstovauja Domantas Sabonis.
Kartu su lietuvių R.Westbrookas 2016–2017 m. sezone žaidė „Oklahoma City Thunder“ komandoje.
36-erių 193 cm ūgio veteranas praėjusiame sezone per 28 minutes rinko 13,3 taško (32 procentai tritaškių), 4,9 atkovoto kamuolio ir 6,1 rezultatyvaus perdavimo.
Gynėjui po sezono prireikė operacijos – jam medikai susiuvo dešinės plaštakos raiščius.
Šis sezonas gynėjui bus jau aštuonioliktasis – 2008-aisiais ketvirtuoju šaukimu Naujokų biržoje jį pakvietė tuomet dar „Seatle SuperSonics“.
