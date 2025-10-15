Serbija jau pamilo D. Motiejūną, o lietuviai kirto be užuolankų: internete – įžeidimų banga

Įspūdingą aukštaūgio formą antradienį pajuto ir Kauno „Žalgiris“, kuris Belgrade vykusiose Eurolygos rungtynėse 79:88 nusileido aikštės šeimininkams.
Starto penkete rungtynes pradėjęs D.Motiejūnas prie pergalės prisidėjo pelnydamas 13 taškų ir surinkdamas 19 naudingumo balų.
Jis ypač padėjo komandai antrojo kėlinio metu, kai į duobę kritusi „Crvena zvezda“ sunkiai rinko taškus puolime.
Milžinišką sirgalių minią lietuvis pradžiugino ne tik savo žaidimu, bet ir emocijomis. Jų D.Motiejūnas neslėpė ne tik būdamas aikštėje, bet ir aistringai palaikydamas komandą nuo atsarginių žaidėjų suolo.
„Ant suolo praleisti šeši mėnesiai tau primena, koks krepšinis yra svarbus. Visos karjeros metu, kad ir kurioje komandoje žaisdavau, atiduodavau visą savo širdį ir sielą. Tą patį bandau padaryti ir čia“, – po mačo Eurolygos televizijai kalbėjo lietuvis.
Panašu, kad D.Motiejūnas užkariavo ne tik gyvai tribūnose rungtynes stebėjusių serbų meilę.
Socialinėje erdvėje pasipylė begalė teigiamų serbiškų sveikinimų bei šiltų linkėjimų buvusiam Lietuvos rinktinės vidurio puolėjui.
Vis dėlto lietuviai apie D.Motiejūną ir jo emocijas rungtynėse prieš „Žalgirį“ sutiko visiškai priešingai.
Vos pasibaigus rungtynėms buvo galima išvysti begales „Crvena zvezda“ naujoką iš Kauno smerkiančių komentarų.
Įsiutę lietuviai „siuntė“ D.Motiejūną į Rusiją, irozinavo apie uždirbamus rublius, ragino iš jo atimti pilietybę ir net nebegrįžti į Kauną.
„Kai buvo sunku mes nenustojome kovoti ir išlikome vieningi. Džiaugiuosi, kad pagaliau laimėjome namuose“, – po rungtynių samprotavo D.Motiejūnas.
Priminsime, kad jis ilgą laiką buvo likęs „Monaco“ klubo paraštėse. Be žaidybinio laiko kaunietis buvo praleidęs ne vieną mėnesį.
Donatas MotiejūnasBelgrado Crvena ZvezdaKauno Žalgiris
