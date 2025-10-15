Serbija jau pamilo D. Motiejūną, o lietuviai kirto be užuolankų: internete – įžeidimų banga

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Serbija jau pamilo D. Motiejūną, o lietuviai kirto be užuolankų: internete – įžeidimų banga

2025 m. spalio 15 d. 07:33
Lrytas.lt
Prie Belgrado „Crvena zvezda“ ekipos prisijungęs Donatas Motiejūnas įsibėgėjo itin greitai. Ilgą laiką „Monaco“ klube ant suolo prasėdėjęs 35-erių lietuvis tapo vienu iš Serbijos klubo lyderių.
Įspūdingą aukštaūgio formą antradienį pajuto ir Kauno „Žalgiris“, kuris Belgrade vykusiose Eurolygos rungtynėse 79:88 nusileido aikštės šeimininkams.
Starto penkete rungtynes pradėjęs D.Motiejūnas prie pergalės prisidėjo pelnydamas 13 taškų ir surinkdamas 19 naudingumo balų.
Jis ypač padėjo komandai antrojo kėlinio metu, kai į duobę kritusi „Crvena zvezda“ sunkiai rinko taškus puolime.
Milžinišką sirgalių minią lietuvis pradžiugino ne tik savo žaidimu, bet ir emocijomis. Jų D.Motiejūnas neslėpė ne tik būdamas aikštėje, bet ir aistringai palaikydamas komandą nuo atsarginių žaidėjų suolo.
„Ant suolo praleisti šeši mėnesiai tau primena, koks krepšinis yra svarbus. Visos karjeros metu, kad ir kurioje komandoje žaisdavau, atiduodavau visą savo širdį ir sielą. Tą patį bandau padaryti ir čia“, – po mačo Eurolygos televizijai kalbėjo lietuvis.
Panašu, kad D.Motiejūnas užkariavo ne tik gyvai tribūnose rungtynes stebėjusių serbų meilę.
Socialinėje erdvėje pasipylė begalė teigiamų serbiškų sveikinimų bei šiltų linkėjimų buvusiam Lietuvos rinktinės vidurio puolėjui.
Vis dėlto lietuviai apie D.Motiejūną ir jo emocijas rungtynėse prieš „Žalgirį“ sutiko visiškai priešingai.
Vos pasibaigus rungtynėms buvo galima išvysti begales „Crvena zvezda“ naujoką iš Kauno smerkiančių komentarų.
Įsiutę lietuviai „siuntė“ D.Motiejūną į Rusiją, irozinavo apie uždirbamus rublius, ragino iš jo atimti pilietybę ir net nebegrįžti į Kauną.
„Kai buvo sunku mes nenustojome kovoti ir išlikome vieningi. Džiaugiuosi, kad pagaliau laimėjome namuose“, – po rungtynių samprotavo D.Motiejūnas.
Priminsime, kad jis ilgą laiką buvo likęs „Monaco“ klubo paraštėse. Be žaidybinio laiko kaunietis buvo praleidęs ne vieną mėnesį.
Donatas MotiejūnasBelgrado Crvena ZvezdaKauno Žalgiris
