T. Masiulis žvelgė į būsimą „Žalgirio“ iššūkį: „Čia susidės daug pašalinių dalykų“

Eurolyga 2025
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

T. Masiulis žvelgė į būsimą „Žalgirio“ iššūkį: „Čia susidės daug pašalinių dalykų“

2025 m. spalio 15 d. 14:04
zalgiris.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, antradienį patyrę pirmąjį Eurolygos sezono pralaimėjimą, jau ketvirtadienį namuose priims Milano „EA7 Emporio Armani“ iššūkį ir turės progą atsitiesti.
Daugiau nuotraukų (10)
Prieš artėjantį susitikimą su „Žalgiris TV“ savo įžvalgomis dalijosi žalgiriečių vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
„Dabar planas yra grįžti namo, pasidaryti atstatomąją treniruotę, pažiūrėti Milano klubo video, ryte pasidaryti pamėtymą, o vakare laukia dar vienos rungtynės“, – artimiausios paros planą pakomentavo strategas.
T.Masiulis sudėliojo ir pagrindinius varžovų žaidimo akcentus.
„Vakar jie rungtyniavo be traumuotų priekinės linijos žaidėjų, tačiau iš kitos pusės, tokie jie yra dar pavojingesni, nes žaidžia keturiais mažiukais ir turi žaidėjų, kurie gali vieni nuspręsti rungtynių baigtį: Marko Guduričius, Shavonas Shieldsas, Armoni Brooksas, Lorenzo Brownas, taip kad tikrai turėsime iššūkį stabdyti tą mažą penketą“, – kalbėjo T.Masiulis.
Milano klubas šiuo metu yra nerezultatyviausias visoje Eurolygoje, tačiau Ettore Messina auklėtiniai ir patys praleidžia vos po 77 taškus, o T.Masiulis komentavo, kad tai – tik sezono pradžia.
„Kaip ir minėjau, varžovai neturi pilnos sudėties – gal dėl to šiuo metu skaičiai yra tokie. Visgi tai tik sezono pradžia – tie skaičiai išsikreipia, todėl didelių išvadų daryti negalima. Bandysime išnaudoti savo aukštesnį penketą prieš jų mažesnį“, – mintis išsakė treneris.
T.Masiulis pabrėžė ir sirgalių palaikymo svarbą.
„Kaip ir visi šneka, sirgaliai yra mūsų šeštas žaidėjas, todėl mums jų energijos labai reikia, ypač dvigubos Eurolygos savaitės metu, kai dar ir grįžtame slogesnės nuotaikos po pralaimėjimo. Aišku, turime viską greitai pamiršti, todėl tikimės su sirgalių pagalba aikštelėje atiduoti viską“, – apie gerbėjų palaikymą pasisakė treneris.
Galiausiai, strategas šnekėjo, kad svarbiausia bus komandos charakteris.
„Kaip visada ir sakau, labiau bus reikalingas charakteris – turime atsistatyti po pralaimėjimo, keliauti į antras rungtynes per tris dienas, todėl čia susidės daug pašalinių dalykų. Taktikos ir vėl šiek tiek lieka šone – daugiau lems noras ir kova aikštelėje“, – svarbiausią akcentą pridėjo T.Masiulis.
„Žalgirio“ ir „EA7 Emporio Armani“ dvikova prasidės jau šį ketvirtadienį 20.00 val.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisMilano Olimpia
Rodyti daugiau žymių

