Trečiasis išbandymas Europos taurėje: „Lietkabelis" prieš nepralaimintį „ratiopharm"

2025 m. spalio 15 d. 18:46
Trečiadienį Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai namie žaidžia jau trečiąsias rungtynes Europos taurės B grupėje. Namie Panevėžio klubas susitinka su dar vienu Vokietijos klubu – Ulmo „ratiopharm“.
Šeimininkams mačas prasidėjo ne itin sėkmingai – 7-ąją min. jie atsiliko 9:17. Priešpaskutinę pirmojo kėlinio minutę vokiečiai buvo įgiję jau ir dviženklę persvarą – 26:13. Nors skirtumas buvo padidėjęs iki 15 taškų, po pirmojo ketvirčio „Lietkabelis“ turėjo 11 taškų deficitą – 17:28. 
Antrame kėlinyje „Lietkabelis“ ėmėsi žingsnių mažinti skirtumą ir jam tai pavyko – įpusėjus kėliniui skirtumas tebuvo 5 taškai – 29:34. Bet užteko kelių klaidų ir vokiečiai dar kartą pabėgo 39:29, 44:31.
Europos taurės turnyre iki trečiadienio „Lietkabelis“ turėjo vieną pergalę prieš galingą Stambulo „Besiktas“ ekipą 85:79 ir vieną pralaimėjimą antrame ture prieš vokiečių Chemnico „Ninners“ komandą 67:86.
Tuo tarpu Ulmo ekipa turnyre žengė be pralaimėjimų – vokiečiai startiniame turnyro mače palaužė turkų Ankaros „Turk Telekom“ 96:93 ir po to nurungė graikų Atėnų „Panionios“ 103:96.
Per visą susitikimų istoriją šios ekipos kovojo penkis kartus ir trijuose mačuose stipresni buvo panevėžiečiai.
