Turkijoje sutriuškintas Šaras sureagavo į išgirstą savų sirgalių skanduotę

2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Turkijoje sutriuškintas Šaras sureagavo į išgirstą savų sirgalių skanduotę

2025 m. spalio 15 d. 08:02
Lrytas.lt
Eurolygos čempionės titulą ginanti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ekipa sunkiai įsibėgėja naujajame sezone. Antradienį Šaro auklėtiniai patyrė dar vieną pralaimėjimą.
Šį kartą Turkijos klubas savų sirgalių akivaizdoje 69:93 (20:25, 11:21, 17:25, 21:22) buvo nušluotas turnyro debiutantės „Dubai“ ekipos iš Jungtinių Arabų Emyratų.
„Noriu atsiprašyti mūsų sirgalių. Jie tikrai nenusipelnė matyti tokio mūsų žaidimo. Neturime jokių pasiteisinimų ir kartojame lygiai tokius pačius dalykus.
Neatrandame tinkamų sprendimų puolime, o dabar svarbiausia pasiruošti kitoms rungtynėms, kurios mūsų lauks po 48 valandų“, – po pralaimėjimo samprotavo 49-erių kaunietis.
Rimčiau varžovams Stambulo klubas priešinosi tik pirmajame kėlinyje.
Antrojo ketvirčio metu svečiai susikrovė dviženklį pranašumą, o po pertraukos tiesiog pradėjo talžyti Eurolygos čempionus.
„Fenerbahce“ sirgaliai buvo nusivylę ne tik savo komandos žaidimu, bet ir pačia Eurolyga – mačo metu buvo skanduojama turnyro organizatorius įžeidžianti skanduotė „Eurolygos mafija“.
„Esame Eurolygos čempionai ir taip skanduoti sirgaliams nėra teisinga, negalima taip elgtis. Mes neskanduojame „Eurolygos mafija“, kai laimime, nereiktų taip daryti ir dabar“, – apie sirgalių emocijas tęsė Šaras.
Artimiausias Eurolygos rungtynes jo treniruojama „Fenerbahce“ žais ketvirtadienį, kai namuose priims Miuncheno „Bayern“ krepšininkus.
Kol kas Š.Jasikevičiaus auklėtiniai per ketverias žaistas rungtynes Eurolygoje yra iškovoję tik vieną pergalę.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceDubai Basketball
