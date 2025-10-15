Turkijoje sutriuškintas Šaras sureagavo į išgirstą savų sirgalių skanduotę

Šį kartą Turkijos klubas savų sirgalių akivaizdoje 69:93 (20:25, 11:21, 17:25, 21:22) buvo nušluotas turnyro debiutantės „Dubai“ ekipos iš Jungtinių Arabų Emyratų.
„Noriu atsiprašyti mūsų sirgalių. Jie tikrai nenusipelnė matyti tokio mūsų žaidimo. Neturime jokių pasiteisinimų ir kartojame lygiai tokius pačius dalykus.
Neatrandame tinkamų sprendimų puolime, o dabar svarbiausia pasiruošti kitoms rungtynėms, kurios mūsų lauks po 48 valandų“, – po pralaimėjimo samprotavo 49-erių kaunietis.
Rimčiau varžovams Stambulo klubas priešinosi tik pirmajame kėlinyje.
Antrojo ketvirčio metu svečiai susikrovė dviženklį pranašumą, o po pertraukos tiesiog pradėjo talžyti Eurolygos čempionus.
„Fenerbahce“ sirgaliai buvo nusivylę ne tik savo komandos žaidimu, bet ir pačia Eurolyga – mačo metu buvo skanduojama turnyro organizatorius įžeidžianti skanduotė „Eurolygos mafija“.
„Esame Eurolygos čempionai ir taip skanduoti sirgaliams nėra teisinga, negalima taip elgtis. Mes neskanduojame „Eurolygos mafija“, kai laimime, nereiktų taip daryti ir dabar“, – apie sirgalių emocijas tęsė Šaras.
Artimiausias Eurolygos rungtynes jo treniruojama „Fenerbahce“ žais ketvirtadienį, kai namuose priims Miuncheno „Bayern“ krepšininkus.
Kol kas Š.Jasikevičiaus auklėtiniai per ketverias žaistas rungtynes Eurolygoje yra iškovoję tik vieną pergalę.
