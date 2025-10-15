Žalgiriečio frazę išgirdusi „Crvena zvezda“ žvaigždė po mačo atkirto atgal

Prieš šį mačą žalgirietis Nigelas Williamsas-Gossas teigė, kad Belgrado „Partizan“ aistruoliai pasižymi kur kas geresne atmosfera nei „Crvena zvezda“ komandos fanai.
Šią repliką išgirdęs „Crvena zvezda“ klubo lyderis Jordanas Nwora po pergalingo mačo nusprendė prisiminti anksčiau ištartus „Žalgirio“ gynėjo žodžius.
„Atmosfera buvo beprotiška. N.Williamsas-Gossas sakė, kad „Partizan“ atmosfera beprotiškesnė, bet jis klydo. Tokios atmosferos nemačiau seniai“, – kalbėjo 24 taškus antradienio mače pelnęs amerikietis.
Ketvirtojo kėlinio metu suspindęs krepšininkas mačą užbaigė net su 34 naudingumo balais ir tapo naudingiausiu rungtynių žaidėju.
