Žalgiriečio frazę išgirdusi „Crvena zvezda“ žvaigždė po mačo atkirto atgal

Eurolyga 2025
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Žalgiriečio frazę išgirdusi „Crvena zvezda“ žvaigždė po mačo atkirto atgal

2025 m. spalio 15 d. 12:16
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkams antradienį teko sugerti pirmąjį šio sezono Eurolygos pralaimėjimą. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 79:88 nusileido Belgrado „Crvena zvezda“ klubui.
Daugiau nuotraukų (10)
Prieš šį mačą žalgirietis Nigelas Williamsas-Gossas teigė, kad Belgrado „Partizan“ aistruoliai pasižymi kur kas geresne atmosfera nei „Crvena zvezda“ komandos fanai.
Šią repliką išgirdęs „Crvena zvezda“ klubo lyderis Jordanas Nwora po pergalingo mačo nusprendė prisiminti anksčiau ištartus „Žalgirio“ gynėjo žodžius.
„Atmosfera buvo beprotiška. N.Williamsas-Gossas sakė, kad „Partizan“ atmosfera beprotiškesnė, bet jis klydo. Tokios atmosferos nemačiau seniai“, – kalbėjo 24 taškus antradienio mače pelnęs amerikietis.
Ketvirtojo kėlinio metu suspindęs krepšininkas mačą užbaigė net su 34 naudingumo balais ir tapo naudingiausiu rungtynių žaidėju.
Plačiau apie „Crvena zvezda“ ir „Žalgirio“ rungtynes galite skaityti čia.
Kauno ŽalgirisNigelis Williamsas-GossasBelgrado Crvena Zvezda
Rodyti daugiau žymių

