„Žalgirį“ patiesusį krepšinio profesorių supykdė išgirstas klausimas – žurnalistui rėžė atgal

Eurolyga 2025
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
100
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
„Monaco“
„Monaco“
73
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
105
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
93
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
86
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
83
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
89
Rungtynių statistika
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
88
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Rungtynių statistika
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
SportasKrepšinis

„Žalgirį" patiesusį krepšinio profesorių supykdė išgirstas klausimas – žurnalistui rėžė atgal

2025 m. spalio 16 d. 23:08
Traumų virusio persekiojama Milano „Olimpia“ (2/3) ekipa grįžo į pergalių kelią. Ketvirtadienį Kaune viešėjęs Italijos klubas panaikino 16 taškų deficitą ir pranoko Kauno „Žalgirį“ (3/2).
Daugiau nuotraukų (10)
Krepšinio profesoriumi vadinamo Ettore Messinos auklėtiniai pranoko kauniečius 89:78.
„Tai yra labai svarbi mūsų pergalė prieš puikiai sezoną pradėjusią komandą. Noriu pasveikinti sirgalius („Žalgirio“), nes mes kaskart žaidžiame šioje puikioje arenoje prie puikių sirgalių. Tai yra įspūdinga“, – prieš Kauno publiką galvą nulenkė legendinis 66-erių specialistas.
Vis dėlto netrukus spaudos konferencijos metu italo nuotaika subjuro.
Vieno iš žurnalisto paklausus, ar ši „Olimpia“ pergalė yra savotiškas revanšas po praėjusiame sezone Milane patirto apmaudaus pralaimėjimo (tąsyk „Olimpia“ išbarstė 27 taškų pranašumą ir krito namuose), E.Messina pats ėmė uždavinėti klausimus.
„Ar jus mokė uždavinėti tokius klausimus? Tas mačas buvo praėjusiais metais. Mes jau pernai buvome grįžę (į Kauną) ir laimėję.
Manote, kad mes galime atrasti ryšį tarp šių rungtynių ir rungtynių, kuriose mes pernai susimovėme Milane, kai pirmavome 25 taškais (buvo panaikintas 27 taškų pranašumas)?
Nuoširdžiai, vaikinai. Ar tai mūsų bendravimo lygis? Ar galime kalbėti apie rungtynes? Šiose rungtynėse buvo puikių momentų iš abiejų komandų ir mes norime filosofuoti apie praėjusių metų mačą?“, – kalbėjo E.Messina.
Plačiau apie „Žalgirio“ ir „Olimpia“ mačą galite skaityti paspaudę čia.
Ettore MessinaMilano OlimpiaKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių

