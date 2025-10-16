„Žalgirį“ patiesusį krepšinio profesorių supykdė išgirstas klausimas – žurnalistui rėžė atgal

Krepšinio profesoriumi vadinamo Ettore Messinos auklėtiniai pranoko kauniečius 89:78.
„Tai yra labai svarbi mūsų pergalė prieš puikiai sezoną pradėjusią komandą. Noriu pasveikinti sirgalius („Žalgirio“), nes mes kaskart žaidžiame šioje puikioje arenoje prie puikių sirgalių. Tai yra įspūdinga“, – prieš Kauno publiką galvą nulenkė legendinis 66-erių specialistas.
Vis dėlto netrukus spaudos konferencijos metu italo nuotaika subjuro.
Vieno iš žurnalisto paklausus, ar ši „Olimpia“ pergalė yra savotiškas revanšas po praėjusiame sezone Milane patirto apmaudaus pralaimėjimo (tąsyk „Olimpia“ išbarstė 27 taškų pranašumą ir krito namuose), E.Messina pats ėmė uždavinėti klausimus.
„Ar jus mokė uždavinėti tokius klausimus? Tas mačas buvo praėjusiais metais. Mes jau pernai buvome grįžę (į Kauną) ir laimėję.
Manote, kad mes galime atrasti ryšį tarp šių rungtynių ir rungtynių, kuriose mes pernai susimovėme Milane, kai pirmavome 25 taškais (buvo panaikintas 27 taškų pranašumas)?
Nuoširdžiai, vaikinai. Ar tai mūsų bendravimo lygis? Ar galime kalbėti apie rungtynes? Šiose rungtynėse buvo puikių momentų iš abiejų komandų ir mes norime filosofuoti apie praėjusių metų mačą?“, – kalbėjo E.Messina.
