„Žalgirį“ skandinęs „Crvena Zvezda“ amerikietis išrinktas turo MVP

2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
71
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
69
BC Dubai
BC Dubai
93
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
79
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
78
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
82
Rungtynių statistika
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
53
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
100
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
„Monaco“
„Monaco“
73
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
105
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Rungtynių statistika
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
93
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
86
Rungtynių statistika
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

„Žalgirį“ skandinęs „Crvena Zvezda“ amerikietis išrinktas turo MVP

2025 m. spalio 16 d. 13:29
Lrytas.lt
Pasibaigus ketvirtajam Eurolygos turui buvo paskelbtas ir jo naudingiausias žaidėjas.
Daugiau nuotraukų (1)
Juo tapo į Belgrado „Crvena Zvezda“ komandą šį sezoną atvykęs amerikietis Jordanas Nwora.
Rungtynėse su „Žalgiriu“ 27-erių puolėjas pelnė 24 taškus (7/12 dvit., 1/4 trit., 7/8 baud.), atkovojo 7 kamuolius, perėmė 5 kamuolius (karjeros rekordas), išdalino 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus ir surinko 34 naudingumo balus.
Antroje vietoje liko puikų mačą sužaidęs Atėnų „Panathinaikos“ aukštaūgis Richaunas Holmes, kuris į Vilerbano ASVEL krepšį įmetė 24 taškus ir atkovojo 10 kamuolių.
Geriausių turo krepšininkų penketuke atsidūrė ir „Paris Basketball“ gynėjas Nadiras Hifi, surinkęs 29 taškus ir 32 naudingumo balus. Ketvirtojoje vietoje – Eurolygos naujokės „Dubai Basketball“ komandos centras Mfiondu Kabengele, kurio sąskaitoje – 31 naudingumo balas.
PAO lyderis Kendrickas Nunnas ir Tel Avivo „Hapoel“ superžvaigždė Vasilije Micičius surinko po 28 naudingumo balus.
Penktojo turo pradžia – ketvirtadienį, spalio 16-ąją, 19:00 val., o Kauno „ŽalgiriO“ ir Milano „Emporio Armani“ mačo pradžia – 20:00 val.
Belgrado Crvena ZvezdaŽalgirisEurolyga

