„Žalgirį“ skandinęs „Crvena Zvezda“ amerikietis išrinktas turo MVP

Juo tapo į Belgrado „Crvena Zvezda“ komandą šį sezoną atvykęs amerikietis Jordanas Nwora.
Rungtynėse su „Žalgiriu“ 27-erių puolėjas pelnė 24 taškus (7/12 dvit., 1/4 trit., 7/8 baud.), atkovojo 7 kamuolius, perėmė 5 kamuolius (karjeros rekordas), išdalino 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus ir surinko 34 naudingumo balus.
Antroje vietoje liko puikų mačą sužaidęs Atėnų „Panathinaikos“ aukštaūgis Richaunas Holmes, kuris į Vilerbano ASVEL krepšį įmetė 24 taškus ir atkovojo 10 kamuolių.
Geriausių turo krepšininkų penketuke atsidūrė ir „Paris Basketball“ gynėjas Nadiras Hifi, surinkęs 29 taškus ir 32 naudingumo balus. Ketvirtojoje vietoje – Eurolygos naujokės „Dubai Basketball“ komandos centras Mfiondu Kabengele, kurio sąskaitoje – 31 naudingumo balas.
PAO lyderis Kendrickas Nunnas ir Tel Avivo „Hapoel“ superžvaigždė Vasilije Micičius surinko po 28 naudingumo balus.
Penktojo turo pradžia – ketvirtadienį, spalio 16-ąją, 19:00 val., o Kauno „ŽalgiriO“ ir Milano „Emporio Armani“ mačo pradžia – 20:00 val.